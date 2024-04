アクティビティートラッカー対応の腕時計「Withings ScanWatch Light」と体組成計「Withings Body Segment」が発売!

Withings(以下、ウィジングズ)およびソフトバンクの完全子会社であるSB C&Sは10日、ウィジングズが展開する「Withings」ブランドにおけるハイブリッド型スマートウォッチ「ScanWatch Light(スキャンウォッチ ライト)」および最上位機種の体組成計「Body Segment(ボディー セグメント)」を日本市場にて2024年4月10日(水)に発売すると発表しています。

販路は両製品ともにSB C&Sの公式Webストア「トレテク!ソフトバンクセレクション」のほか、総合Webモール「楽天市場」および「Yahoo!ショッピング」、大手Webストア「Amazon.co.jp」となっており、価格(金額はすべて税込)はオープンながら希望小売価格ではScanWatch Lightが39,995円、Body Segmentが59,995円とのこと。なお、ウィジングズでは公式Webサイトにてスマートウォッチ「ScanWatch Nova」や「ScanWatch 2」および体組成計「Body Comp」や「Body Smart」についても「Coming Soon」だとして近く販売することを明らかにしています。ScanWatch Lightは健康の改善や維持に必要なデータを24時間測定し続けることができるアナログ式腕時計型スマートバンドで、独自に開発しているソフトウェア「HealthSense」と多波長光電式容積脈波(PPG)センサーを組み合わせることによって高い精度で呼吸数や心拍変動などの多くの健康指標を測定することができ、昼夜を問わず心拍数を記録して心拍が速すぎたり、遅すぎたりすると通知を受け取れるため、呼吸エクササイズをするなどのストレスや不安を和らげる対処につなげることが可能です。また40以上のアクティビティーを認識してパフォーマンスやフィットネスレベルを評価してくれ、目標達成度を時計上でいつでも確認できるのでモチベーションの向上に役立ち、時計またはアプリから月経周期を記録することで、予測月経期や症状などの傾向を知ることができます。さらにそれぞれの周期で睡眠や運動量にどのような変化が起きているか把握できるため、利用者ごとのニーズに合った日課を作ることができます。加えて就寝中のデータを基に朝起きると睡眠スコアを表示してどうしたら睡眠の質を改善できるか詳しく知ることが可能です。その他にもにもアプリで受け取りたい通知の内容をカスタマイズしてリマインダーを設定することによって生活ルーティンの維持に役立ち、一度充電すれば最長で30日間の使用が可能なため、バッテリー残量を気にすることなく毎日気軽に着用できます。なお、スマートフォン(スマホ)など向けアプリ「Withings Health Mate」とBluetoothでデータを同期でき、他のヘルスケアアプリ「Google Fit」や「Google Health Connect」、「Apple Health」と連携可能。主な仕様は37mmケースおよび16bitグレースケール14.504ドットOLED(有機EL)ディスプレイ(約282ppi)、加速度センサー(High Dynamic Range)、50メートル防水(5ATM)など。質量は約27.1g(バンド除く)、本体色はベージュ(サンド)およびブルー、パールホワイト、グリーン、ブラックの5色。充電時間は約2時間。バンドは交換可能。同梱品はScanWatch Light本体のほか、ステンレス製バックル付フッ素ゴム(FKM)リストバンド、ドッキングステーション、USB Type-C to USB Type-Aケーブル、クイックスタートガイド、保証書。Body Segmentは基本的な測定項目に加えて左右の腕&脚、胴体の5箇所の脂肪量や筋肉量を測定したり、立位心拍や血管年齢、皮膚電気反応スコアなどを測定できるWithings製品のうちで最上位機種の体組成計です。中でも胴体や腕、脚の各部位を個別に測定して脂肪と筋肉のバランスの取れていない箇所を発見することで身体のどの部分をトレーニングするべきか簡単に分かります。測定可能項目は以下の通り。・体重・BMI・部位毎の体脂肪(脚、腕、胴体)・部位毎の筋肉(脚、腕、胴体)・体脂肪率・筋肉量(%)・体水分(%)・骨量(%)・基礎代謝率量・内臓脂肪・立位心拍・血管年齢・皮膚電気反応スコアまた本体にも約3.2インチQVGA(320×240ドット)LDC(液晶)ディスプレイが搭載されて情報が見やすく、立位心拍を測定して数値の推移を把握したり、動脈の血管年齢を推定して自身と同年代の数値と比べることで心血管系の健康に関する指標を得ることができ、さらに足裏の汗腺の状態を把握することによって皮膚電気反応スコアとして肌のバリア機能を評価することが可能で、食事やアクティビティーなどのライフスタイル要因を通じて全体的な健康に気を配ることで汗腺活動を改善できます。他にも体重測定範囲は5〜150Kgで、100g単位での正確な体重測定に加えて重心位置調整サポート技術「Position Controlテクノロジー」によってあらゆる種類の床面での利用が可能で、測定値のデータはIEEE802.11b/g/n準拠(2.4GHz)の無線LAN(Wi-Fi)やBluetoothでスマホなど向けWithings Health Mateアプリとデータを同期できるので手元で一元管理が可能で、最大8人を個別認識できるので家族など複数人で使用できます。加えてベビーモードや妊娠モード、アスリートモード、体重を表示しない代わりにやる気を起こさせるメッセージを表示する非表示モードなどのさまざまなモードを搭載しています。なお、電源には充電式のリチウムイオンバッテリーを採用。1回の充電で最長1年間の駆動が可能で、本体色はブラックの1色のみ、サイズは約357×325×21mm(ハンドルを含む場合は46mm)。同梱品はBody Segment本体のほか、USB Type-C to USB Type-Aケーブル、壁掛け金具、ケーブルストッパー、クイックスタートガイド、保証書。

記事執筆:memn0ck

