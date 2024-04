【ペーパーマリオRPG】5月23日 発売予定価格: 6,578円(パッケージ版)6,500円(ダウンロード版)

任天堂は、Nintendo Switch用RPG「ペーパーマリオRPG」を5月23日に発売する。価格はパッケージ版が6,578円で、ダウンロード版が6,500円。

本作は、ペラペラなマリオが紙でできたユニークな世界を冒険するRPG作品。2004年にニンテンドーゲームキューブにて発売された作品のリメイク版となるタイトルで、Nintendo Switch用ソフトとして発売される。

各店舗では予約受付が開始しており、それぞれ異なる特典が用意されている。本稿では店舗ごとの特典をまとめて紹介していくので、どこで購入しようか迷っている方はぜひ参考にしていただきたい。

店舗別購入特典

Amazon

限定特典:アイテム未定

・「ペーパーマリオRPG」【Amazon.co.jp限定】アイテム未定 同梱

・「ペーパーマリオRPG」キノコぬいぐるみセット【Amazon.co.jp限定】アイテム未定 同梱

・「ペーパーマリオRPG」マリオフェイスタオル2種セット【Amazon.co.jp限定】アイテム未定 同梱

・「ペーパーマリオRPG」マリオマスコット5種セット【Amazon.co.jp限定】アイテム未定 同梱

キノコぬいぐるみセット+アイテム未定

マリオフェイスタオル2種セット(マリオパターン・エンドパターン)+アイテム未定

マリオマスコット5種セット(マリオ・クリボー・テレサ・ボムへい・ワンワン)+アイテム未定

楽天ブックス

限定特典:アイテム未定

※楽天ブックス限定配送パック

・「ペーパーマリオRPG」【楽天ブックス限定特典】(アイテム未定)

オリジナルデザイン仕様の楽天ブックス限定オリジナル配送パック

WonderGOO

限定特典:アクリルスタンド

・「ペーパーマリオRPG」【WonderGOOオリ特】アクリルスタンド付き

ノジマオンライン

限定特典:レジャーシート

・「ペーパーマリオRPG」(特典:ノジマオンラインオリジナル レジャーシート付き)

(C) Nintendo. Program (C) Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.

(C) 2004 Nintendo. Game Developed by INTELLIGENT SYSTEMS.