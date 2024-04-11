6月20日 発送予定【日本海軍戦艦 金剛(エッチングパーツ付き)】価格：7,920円【日本海軍航空母艦 瑞鳳 昭和19年 フルハルモデル(エッチングパーツ付き)】価格：7,150円

「日本海軍戦艦 金剛(エッチングパーツ付き)」

フジミ模型は、1/700 艦NEXTシリーズシリーズよりプラモデル「日本海軍戦艦 金剛(エッチングパーツ付き)」を6月に発売する。価格は7,920円。

また、1/700 帝国海軍シリーズよりプラモデル「日本海軍航空母艦 瑞鳳 昭和19年 フルハルモデル(エッチングパーツ付き)」を6月に発売する。価格は7,150円。両製品ともに、発送予定日は6月20日。

艦NEXTシリーズ戦艦金剛にエッチングパーツが付属して登場！

「艦NEXTシリーズ」の「日本海軍戦艦 金剛(エッチングパーツ付き)」は、日本海軍の戦艦「金剛」を再現したプラモデルに、エッチングパーツが付属するもの。エッチングパーツは、インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現することができる。本商品では、手摺、梯子、ラッタル、方位測定器、クレーン、ボートダビッド、カタパルト、防弾板などが収録されている。

「日本海軍航空母艦 瑞鳳 昭和19年 フルハルモデル(エッチングパーツ付き)」

本商品は、日本海軍の航空母艦「瑞鳳」を再現した帝国海軍シリーズのプラモデル「日本海軍航空母艦 瑞鳳 昭和19年 フルハルモデル」に、インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで細密に表現できるエッチングパーツが付属したもの。エッチングパーツは手摺、転落防止柵、ボートダビット、13号電探、ラッタル、マストなどが収録される。

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