ラグビーチーム“クボタスピアーズ”の選手と田んぼのフィールドで対戦！ノエビアグリーン財団「田んぼラグビー」

公益財団法人ノエビアグリーン財団は、「NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1」所属のラグビーチーム「クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」の選手をゲストとして迎え、小・中学生の親子を対象とした「田んぼラグビー」を栃木県大田原市にて2024年6月22日(土)に実施します。

当日は、日本のトップチームの選手と一緒に、"勝っても嬉しい、負けても楽しい"をテーマとして、田んぼの中につくったフィールドでラグビーを楽しみます。

当日は、日本のトップチームの選手と一緒に、“勝っても嬉しい、負けても楽しい”をテーマとして、田んぼの中につくったフィールドでラグビーを楽しみます。

ラグビーの経験は必要ないので、小・中学生の親子の方は楽しみながら参加できます。

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

1978年創部。

活動拠点は千葉県船橋市及び周辺エリア。

「NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1」所属のラグビーチーム。

「Proud Billboard」のビジョンのもと、強く、愛されるチームを目指す。

「NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23」にてクラブ創部以来、

初めての優勝を果たす。

募集概要

募集期間: 2024年4月10日(水)〜5月10日(金)正午12:00

日程 : 2024年6月22日(土)

開催場所: 岩城農場(〒324-0044 栃木県大田原市親園2089-1)

参加費 : 無料

※東京駅⇔那須塩原駅の往復の新幹線の切符は当財団にて負担します。

(「東京駅」までの往復の交通費は自己負担となります。)

対象 : 小学1年生から中学3年生までのお子さまとその保護者さま(1組3名まで)

※お子さんは兄弟姉妹であれば2名まで参加可能です。ただし、2名とも小学1年生〜中学3年生の場合に限ります。

※保護者の参加は1名のみとなります。また、お子さんのみの参加は不可とさせていただきます。

定員 : 約20組(40名程度)

応募方法:下記URLより申込みできます。

https://www.noevirgreen.or.jp/event/eco/protect_sports240410.htm

集合・移動について

9:00 「那須塩原駅」集合

【往路】JR新幹線やまびこ205号 7:44東京駅発→8:56那須塩原駅着

【復路】JR新幹線やまびこ216号 17:03那須塩原駅発→18:16東京駅着

※「那須塩原駅」改札前にて財団スタッフが待機しています。

※東京駅⇔那須塩原駅の往復の新幹線の切符は当財団にて負担します。

※往路の新幹線の切符は事前にご自宅に送付します。各自でご移動いただき、「那須塩原駅」に集合いただきますようお願いします。

※往路は「東京駅」からご乗車いただける方を対象とします。他の駅からの乗車はできませんのでご了承ください。なお、乗り遅れた場合は自己責任となりますのでご了承ください。

※復路の新幹線の切符は、当日お帰りの際にお渡しします。

※新幹線を利用せず「那須塩原駅」に集合を希望される方はその旨を応募フォームにてお知らせください。(「那須塩原駅」までの往復の交通費は自己負担となります。)

※駐車場に限りがあるため、自家用車での現地(岩城農場)集合はお受けできません

参加確定・キャンセルについて

5月10日(金)正午12:00の応募締切後、抽選とさせていただきます。

抽選の結果は5月17日(金)までにメールにてご連絡します。

その際、ご参加されるかどうか当選者の方からのお返事をもってご参加確定とさせていただきます。

6月8日(土)(イベント14日前)以降のキャンセルはキャンセル料(大人:2,000円、子供:1,000円)が発生します。

なお、土日祝日のご連絡はメールにてお願いします。

スケジュール

(概要)

JR新幹線やまびこ205号 7:44東京駅発→8:56那須塩原駅着

※事前にお送りした切符にて各自ご移動

09:00 「那須塩原駅」に集合、順次受付

09:15 観光バスにて「那須塩原駅」出発

09:30 「岩城農場」到着

10:00 ごあいさつ・クボタスピアーズ選手紹介

10:30 田んぼにてアイスブレイク♪

11:15 田んぼラグビー!

12:15 結果発表・記念撮影

12:30 着替え・昼食 ※お弁当を用意されています。

13:45 観光バスにて「岩城農場」 出発

14:00 温泉施設「太陽の湯」 ※男女

15:45 観光バスにて「太陽の湯」 出発

16:15 「那須塩原駅」にて解散

JR新幹線やまびこ216号 17:03那須塩原駅発→18:16東京駅着

※雨天時は内容、スケジュールが変更になる場合があります。

※復路は“大宮駅”、“上野駅”など途中駅で降りていただいて構いません。

※「太陽の湯」

http://ohtawara-onsen.com/page5

服装・持ち物

<服装>

ジャンパーなどの上衣、長袖、長ズボン、汚れても良い運動靴、帽子

※泥で汚れた服は洗濯してもきれいに落ちません。必ず、汚れても良い服装・靴でお越しください。

※「田んぼラグビー」の際は、服の下に水着を着用していただきます。ご到着後、着替えのお時間を設けます。

<持ち物>

・防寒具(ジャンパーなど薄手の上衣)

・雨具(できれば上下セパレートの合羽。なければウィンドブレーカーなど

・タオル(泥落とし用、入浴用両方用意ください。)

・水筒(お茶や水など)

・水着(田んぼラグビーの際、服の下に着用)

・ラッシュガードやTシャツなど水着の上に着用する衣類

・田んぼでの活動中に使用する履物(マリンシューズや地下足袋、厚手の靴下が適しています。

・ビーチサンダル(田んぼから出た後の移動用)

・軍手(必要な方はご持参ください。)

・水中めがね(必要な方はご持参ください。)

・着替え一式(活動後に使用)

・洗面道具一式

・保険証

・エチケット袋(バス酔いされる方)

・虫除けスプレー(必要な方はご持参ください。)

・常備薬(必要な方はご持参ください。)

・往復の新幹線移動時用の軽食(必要な方はご持参ください。)

※貴重品(財布など)は自己管理となります。

※温泉施設において、女性のお風呂にはボディーソープ、シャンプー、コンディショナーの3点、男性のお風呂にはボディーソープ、リンスインシャンプーの2点が設置されています。

その他必要なアメニティ類は自身でご準備ください。

写真・動画の掲載

当日はプロカメラマンが同行し、参加者の様子を撮影させていただきます。

撮影した写真や動画、アンケートにていただいたコメントを、当財団および特定非営利活動法人スポコレ、クボタスピアーズのホームページ、SNS等に掲載させていただきます。

なお、撮影を控えたい方は当日にお申し出いただけますようよろしくお願いします。

また、撮影した写真は後日参加者に記念としてお送りします。

保険の手配

万が一の事態にそなえ、本イベントの参加者全員に傷害保険に加入していただきます。

(手続きは当財団にて行い、その経費もすべて負担します。)

注意事項

当イベントは次に挙げるいずれかの理由によって中止となる場合があることを予めご了承ください。

(1) 荒天により各種注意報、警報等が発令された場合

(2) 当該地域での大規模災害、事故等が発生もしくは予想される場合

(3) 感染症の流行など、参加者に危険を及ぼす恐れがあると主催者が判断した場合

実施可否の判断は前日の13時までに行い、中止の場合はお電話にてご連絡させていただきます。

