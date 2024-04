江戸川コナンと怪盗キッドが東京・大阪の屋外広告に登場！パス・コミュニケーションズ 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』公開記念特別3D映像

屋外広告事業を中心に展開するパス・コミュニケーションズは、同社が運営する広告媒体「109フォーラムビジョン(東京・渋谷)」「原宿表参道ビジョン(東京・原宿)」「梅田dipビジョン(大阪・梅田)」にて、2024年4月12日(金)から上映される劇場版シリーズ27作目となる最新作『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の公開を記念した、名探偵コナンの特別3D映像を放映します。

パス・コミュニケーションズ 東京・大阪 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』公開記念特別3D映像

大ヒットシリーズ『名探偵コナン』の劇場版27作目となる『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』では、「月下の奇術師」の異名を持つ怪盗キッドや、「西の高校生探偵」こと服部平次が登場し、北海道・函館を舞台に、謎に包まれた日本刀をめぐるミステリーが展開します。

今回、本作に合わせて特別に制作された3D映像では、前作(『名探偵コナン 黒鉄の魚影』2023年4月上映)でも、同ビジョンに登場したコナン君に加えて、怪盗キッドが初めて屋外ビジョンに登場します。

“梅田のビジョンを頂きに参上します”と記された予告状とともに登場するキッドが、まるでその場にいるような3D表現で梅田駅を通行する人へ語りかけます。

また、『名探偵コナン』最新刊105巻をはじめ、『名探偵コナン 平次&和葉NEWセレクション』『名探偵コナン シネマガジン2024』や、2024年4月12日(金)頃発売のジュニア文庫『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』などの最新コミック・書籍をPRする3Dコナン君の姿も必見!

期間限定で放映される完全オリジナル映像を梅田・渋谷の大型ビジョンで楽しめます。

※コナン君、キッドの3D映像は、『梅田dipビジョン」でしか流れない完全オリジナル映像です。

※『109フォーラムビジョン』『原宿表参道ビジョン』ではコナン君、キッドの2D映像を放映します。(3D効果の有無の違いのみで、映像は同じ内容となります)

※映像は「コナン篇」、「キッド篇」の各30秒で、2024年4月12日(金)〜5月末頃まで放映予定です。

