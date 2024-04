音楽とアートの体験型野外フェス！アトレ竹芝「WATERS takeshiba ART&MUSIC Festival」

アトレは、2024年5月25日(土)に、「アトレ竹芝」前の野外エリア、ウォーターズ竹芝 プラザにて“好奇心を刺激する水辺時間”を提供する音楽とアートの体験型野外イベント「WATERS takeshiba ART&MUSIC Festival」を開催します。

アトレ竹芝「WATERS takeshiba ART&MUSIC Festival」

会場 :アトレ竹芝・ウォーターズ竹芝 プラザ

日程 :2024年5月25日(土)

時間 :

・13:00〜 ワークショップ&フード

・15:00〜 LIVEスタート

※荒天中止

入場料 :無料

出演者 :

・LIVE…長塚健斗&井上幹 (WONK)/aimi/STEPHANIE/Sincere

・DJ …DJ KOCO aka SHIMOKITA/NAOKI SERIZAWA

ART …R領域

2022年に産声をあげ毎年好評を博してきた音楽とアートを楽しむ野外フェスティバル「WATERS takeshiba ART&MUSIC Festival」。

東京湾と浜離宮恩賜庭園に囲まれた風光明媚な東京・竹芝のランドマーク「アトレ竹芝」にて5度目の開催。

今回も才能溢れる新進気鋭から、シーンのトップを走るベテランまで、個性豊かなアーティストが集い、音楽パフォーマンス、アート展示、体験型のアートワークショップを実施し、アトレ竹芝で最先端のアートが体験できます。

「WONK」のボーカル長塚とベース井上によるプレミアムデュオや、世界を踊らせるDJ KOCO aka SHIMOKITA などトップアクトが竹芝に集結

WATERS takeshiba ART&MUSIC Festivalでは、豪華出演者による音楽LIVEやDJパフォーマンスが披露されます。

国内外から高い評価を得るエクスペリメンタル・ソウルバンド「WONK」のボーカル長塚健斗とベース井上幹によるプレミアムLIVEが決定!WONKのフロントマン、料理人、俳優の一面を持つ長塚の情緒豊かな歌唱力と、作編曲・ベースを務める井上の自在な演奏によるオーガニックなLIVEが披露されます。

日本語と英語を自由にフローするソングライティングが高い評価を得るR&Bシンガーaimi、特定のジャンルに捉われず自由な発想で音楽を奏でる女性シンガーSincereの出演が決定。

毎回、本フェスティバルを盛り上げてきたアーティストも続々参加します。

まずは、世界を踊らせる日本のトップDJ、DJ KOCO aka SHIMOKITAを始め、実力派女性シンガーSTEPHANIEやNYのレーベルWOLF+LAMBからリリースを重ねるNAOKI SERIZAWAなどが出演し、極上の水辺時間を提供します。

アトレ竹芝がオープンエア・ミュージアムのように変貌

アート展示は、確固たる世界観で観るものを圧倒するR領域が本年度も担当。

多様化する現代社会において、あらゆるモノが持つ本来の価値を多角的かつ本質的に表現することをコンセプトに、工業廃棄物や旅先で集めた資材(ゴミ、廃棄物)をアップサイクルし、世界にたった一つだけのインスタレーションを制作。

竹芝のポートエリアをどう変化させるのか、R領域が作り上げる新たな作品に期待が高まります。

アートを自分で体験できるワークショップが盛りだくさん!

音楽を聴いて、アートを鑑賞するだけではなく、自分でアート体験ができるワークショップも開催。

ディンプルアートやアクセサリーづくり、バスボムづくりなど、こどももおとなも気軽に楽しめるワークショップが満載です。

「アトレ竹芝」施設概要

施設名 :アトレ竹芝

所在地 :東京都港区海岸1-10-30

営業時間:11:00〜22:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

詳細はアトレ竹芝のホームページを確認してください。

階数 :3階

店舗数 :23ショップ(2024年2月1日現在)

