人気ホラーゲームを実写化した米ユニバーサルの映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』(2023)の続編が、2025年秋に米公開されることがわかった。米イベントCinemaConでの発表をが伝えている。

廃墟となったピザレストランで、深夜になると動き出して人を襲う不気味な機会仕掛けマスコットたちとの攻防戦を描くホラー作品。1作目は製作のブラムハウス史上最高となる世界2,900万ドル超の大ヒットを記録した。

日本公開時に来日したプロデューサーのジェイソン・ブラムは、「できれば巨大なシリーズになれば」との意気込みを語っていた。続編のプロットなどについては不明だが、ゲームシリーズ第2作を脚色するのではないかと見られている。

早くから待望されていた続編は、2024年7月より米ルイジアナ州ニューオーリーズで。1作目はアメリカで2023年10月27日に公開されており、これはハロウィンシーズンを見込んでのものだった。続編も秋予定とされるので、同様のプロモーション戦略が取られるだろう。

