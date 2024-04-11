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Ãí1¡¡Leonardo da Vinci, A Treatise on Painting (New York: Dover, 2005), unabridged re-issue of John Francis Rigaud¡Çs translation as published by George Bell & Sons, London, 1877, pp. 4, 7.
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