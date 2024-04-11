´Ú¹ñ¤Ï¡ÖµñÈÝÂ³½Ð¡×¤ÇÆüËÜ¤Ï¡ÖÁ´°÷OK¡×¤Î¤Ê¤¼ ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½ÁªÁ°¤Ë¡ÈÂÐ¾ÈÅª¡É¤ÊÆü´ÚÎ¾¹ñ¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï
¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¡Ö²¤½£ÁÈ¡×¤Î¾·½¸¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤ÏµñÈÝ¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆüËÜ¤ÏÀµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×´Ú¹ñÁ´Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¡ÈÂÐ¹³¿´¡É
À¤³¦µÏ¿¹¹¿·¤Î10Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ËÄ©¤àU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×³«ËëÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Ê£¿ô¤Î²¤½£ÁÈ¤¬¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¡È¾·½¸µñÈÝ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹çÎ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤À¡£
4·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤«¤é¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì3¥«¹ñ¤¬º£²Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØËÜÂç²ñ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¡£4°Ì¹ñ¤Ï5·î9Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«U-23¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×4°Ì¹ñ¥®¥Ë¥¢¤ÈËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢UAE¤äÃæ¹ñ¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×B¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Âç²ñ½øÈ×¤«¤é¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥ó¥Û¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤ËMF¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê21¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢MF¥Ú¡¦¥¸¥å¥Î¡Ê20¡¢¥¹¥È¡¼¥¯¡Ë¡¢DF¥¥à¡¦¥¸¥¹¡Ê19¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¡¢MF¥¥à¡¦¥ß¥Ì¡Ê22¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¶¡Ë¤È4¿Í¤Î²¤½£ÁÈ¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£·î¤ËÆþ¤ê¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥¥à¡¦¥¸¥¹¤¬³Æ½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾·½¸¤òµñÈÝ¤µ¤ì¡¢ÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤ÆMF¥Û¥ó¡¦¥·¥Õ¡Ê23¡¢¿ÎÀî¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤ÈMF¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥ó¡Ê20¡¢±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¡Ë¤òµÞ¤¤ç¾·½¸¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥¯¤Ç¼çÎÏ¤òÄ¥¤ë¥Ú¡¦¥¸¥å¥Î¤â¡¢ËÜÆü¡Ê11Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè42Àá¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼Àï¤Ç½Ð¾ì¡Ê0-3¤ÇÇÔÀï¡Ë¡£Ì¤¤ÀU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ø¤Î¹çÎ®»þ´ü¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾åµ2¿ÍÆ±ÍÍ¥¯¥é¥Ö¤¬¾·½¸¤òµñÈÝ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
Æü´Ú¤Ç¡ÈÂÐ¾ÈÅª¡É¤Ê¥ï¥±
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢4·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿²¤½£ÁÈ5¿ÍÁ´°÷¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
Æ±Âç²ñ¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¼ç´ÉÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤ËÇÉ¸¯µÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¤½£ÇÉ¤Î¾·½¸¤ò¤á¤°¤ê´ÚÆü¤ÎÈá´î¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤¬ÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£
ÆüËÜ¤Ïº£²ó¡¢²¤½£ÁÈ¤È¤·¤ÆGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê23¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢DFÆâÌîµ®»Ë¡Ê23¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡Ê22¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê22¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢FWº´Æ£·Ã°ô¡Ê22¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¤ò¾·½¸¤·¤¿¡£
¾®µ×ÊÝ¤äÆâÌî¡¢º´Æ£¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÇÈó¼çÎÏÍ×°÷¤À¡£
¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¼é¸î¿À¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½GK¥¢¥Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥È¥ë¥Ó¥ó¡Ê22¡Ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®µ×ÊÝ¤Ïº£µ¨½Ð¾ìµÏ¿¤¬¤Ê¤¯¡¢2·³¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
º´Æ£¤âº£µ¨¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆâÌî¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤Ç15»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤¦¤ÁÀèÈ¯¤â3»î¹ç¤Î¤ß¤À¡£
½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÃæ¤Î»³ËÜ¤È¡¢Æ±22»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÃæ¤ÎÆ£ÅÄ¤À¤±¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¾·½¸¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÆÃ¼ìÀ¤¬È¼¤¦¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÍË¾³ô¤¬·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤â6¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡È¿®¤¸¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡É¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÈßõÎõ¤Ê¥ê¡¼¥°ÀïÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ú¡¦¥¸¥å¥Î¤â¥ê¡¼¥°Àï34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤ÎÉñÂæ¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥¯¤¬3Éô¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÇÉ¸¯¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄ¹´ü´ÖÊú¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
Í£°ì¡¢¥¥à¡¦¥¸¥¹¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤³ºÇ¶á¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¥à¡¦¥¸¥¹¤â¡ÈËü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¡É¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ä¤ê¡ÈÍ£°ì¤Î²¤½£ÁÈ¡É¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥ß¥Ì¤Ï¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£·î6Æü¤Ë¤âU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ÖÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð¸³ÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢²÷¤¯Áª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ê¹½À®¡á¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
Copyright @ 2018 Sportsseoul JAPAN All rights reserved.