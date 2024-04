【ハムマン改 1/7 完成品フィギュア(再販)】7月 発売予定予約受付開始:4月11日価格:20,350円

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「ハムマン改 1/7 完成品フィギュア」再生産分の予約受付を4月11日より開始した。発売は7月を予定し、価格は20,350円。

本商品は、シューティングRPG「アズールレーン」より駆逐艦「ハムマン改」を1/7スケールでフィギュア化したもの。典型的なツンデレ気質な彼女の恥ずかし怒り顔が再現されている。

全高約230mmの存在感あるサイズで立体化。2020年8月発売商品の再生産となっており、商品仕様等に変更はない。

「ハムマン改 1/7 完成品フィギュア(再販)」商品詳細

7月 発売予定

予約受付開始:4月11日

価格:20,350円

仕様:塗装済み完成品

スケール:1/7

サイズ:全高約230mm

素材:PVC

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.