赤と白のカラーリングのディジェ「アムロ・レイ専用ディジェ」がROBOT魂に登場！ 4月12日16時より予約開始2024年9月発売予定
【ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ アムロ・レイ専用ディジェ】
予約開始：4月12日16時
9月 発売予定
価格：15,950円
本体
交換用手首左右各4種
交換用頭部
交換用バインダー左右
ハイパー・メガ・ランチャー
クレイ・バズーカ×2
ビーム・ライフル×2
ビーム・ナギナタエフェクト×2
ビーム・ナギナタ柄×2
ビーム・ライフルパック×2
ジョイント一式
台座一式
(C)創通・サンライズ
予約開始：4月12日16時
9月 発売予定
価格：15,950円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ アムロ・レイ専用ディジェ」を9月に発売する。通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月12日16時より予約を開始する予定で、価格は15,950円。
本製品は、カトキハジメ氏完全監修のブランド「Ka signature」より、アムロ・レイのカラーをイメージした「ディジェ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で商品化したもの。
全身の彩色を新たにマーキングも一新。頭部は2種付属し、モノアイの頭部とツインカメラアイの頭部を再現できる。ハイパー・メガ・ランチャーも新規のカラーリングとマーキングで、「アムロ・レイ」のイメージを表現しており、バックパックのバインダーは交換式で2パターンが再現できる。
「ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ アムロ・レイ専用ディジェ」サイズ：全高 約130mm 素材：ABS、PVC 商品内容
本体
交換用手首左右各4種
交換用頭部
交換用バインダー左右
ハイパー・メガ・ランチャー
クレイ・バズーカ×2
ビーム・ライフル×2
ビーム・ナギナタエフェクト×2
ビーム・ナギナタ柄×2
ビーム・ライフルパック×2
ジョイント一式
台座一式
#カトキハジメ 氏による商品オリジナルデザイン！- 魂ネイションズ公式 (@t_features) April 10, 2024
「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ アムロ・レイ専用ディジェ」の詳細を公開!!
📌https://t.co/EkSlCQTexj
頭部はツインアイ型も付属。バックパックは「高機動戦用装備」に換装可能！#魂ウェブ商店 で4月12日(金)16時より予約開始！#t_robot pic.twitter.com/2LhVOZrpPy
(C)創通・サンライズ
※画像はイメージです。
※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。