空間にあわせて背・座・肘パーツカラーが選べる！SIEVE group ソファシリーズ「COLON／コロン」

ホーム家具・オフィス家具などの企画・輸入・製造販売を手がける「弘益」は、デザイン家具を多く取りそろえるファニチャーグループ「SIEVE group/シーヴグループ」より発売中のコントラクト向け国産ソファシリーズ『COLON/コロン』のセミオーダーでの受注生産を2024年6月より開始します。

SIEVE group ソファシリーズ「COLON/コロン」

固定のカラーパターンから選べる『COLON/コロン』ソファですが、今回、背・座・肘パーツにそれぞれ好きなカラーを設定できる、セミオーダー式での受注がスタート。

テーマパークや店舗など、テーマ性のある空間に合わせてカラー設定することができ、空間の世界観にマッチした配色のソファの提供が可能です。

使用例

・企業ロゴやブランド、スポーツチームのカラーに

・テーマパーク内で、キャラクターや空間に合わせたカラーに

・PR商品に合わせたカラーに

・飲食店、ショッピングモール、公共施設、オフィス、宿泊施設、ショールームなど

29種類の生地からセミオーダーでパーツごとに設定できるソファ

セミオーダーが可能なファブリックは、ユキネージュAC(9色展開)とカフェミスト(20色展開)の全29種類です。

※1台のソファ内で背・座・肘のカラーを変える場合は、同種のファブリックからのみカラー選択が可能です。

ユキネージュACとカフェミストを混在させることはできません。

ユキネージュAC(9色展開)

white/ホワイト、gray beige/グレーベージュ、gray/グレー、beige/ベージュ、light blue/ライトブルー、dark beige/ダークベージュ、gray blue/グレーブルー、gray pink/グレーピンク、black/ブラック

雪のようなふわふわタッチで、やわらかなカラー展開の生地。

再生糸を使用しており環境にも配慮しています。

水だけで汚れが落ちるアクアクリーン(R)テクノロジー加工。

カフェミスト(20色展開)

gray beige/グレーベージュ、light gray/ライトグレー、gray/グレー、charcoal gray/チャコールグレー、light beige/ライトベージュ、beige/ベージュ、dark beige/ダークベージュ、brown/ブラウン、yellow/イエロー、orange/オレンジ、pink/ピンク、red/レッド、pale green/ペールグリーン、green/グリーン、dark green/ダークグリーン、light blue/ライトブルー、gray blue/グレーブルー、navy/ネイビー、dark gray/ダークグレー、black/ブラック

かすれタッチでやわらかな風合いの生地は、トレンドのくすみカラーの色展開。

リーズナブルで豊富なカラーが魅力。

2024年5月29日〜31日に東京ビッグサイトにて開催される展示会『オルガテック東京2024』で、実際の商品を見ることができます。

商品概要

[シリーズ名]COLON(コロン)

[製品名]COLON sofa(コロンソファ)

[型番]

●2人掛け 片肘

ユキネージュAC:CLN-SF001MR-YU (座って右肘)、CLN-SF001ML-YU (座って左肘)

カフェミスト :CLN-SF001MR-CA (座って右肘)、CLN-SF001ML-CA (座って左肘)

●1人掛け 片肘

ユキネージュAC:CLN-SF001SR-YU (座って右肘)、CLN-SF001SL-YU (座って左肘)

カフェミスト :CLN-SF001SR-CA (座って右肘)、CLN-SF001SL-CA (座って左肘)

●1人掛け

ユキネージュAC:CLN-SF001S-YU

カフェミスト :CLN-SF001S-CA

●オットマン

ユキネージュAC:CLN-SF001O-YU

カフェミスト :CLN-SF001O-CA

[サイズ]

2人掛け 片肘/W1550 D850 H680 SH390 AH530mm

1人掛け 片肘/W1090 D850 H680 SH390 AH530mm

1人掛け /W770 D850 H680 SH390mm

オットマン /W770 D850 H390mm

[材質]

●ファブリック

ユキネージュAC:ポリエステル72%、綿28%(再生糸28%)

カフェミスト :ポリエステル89%、ポリプロピレン11%

●クッション材

Sバネ、ウレタンフォーム

※オットマンのみ、クッション材:ウレタンフォーム

[販売価格]

●2人掛け 片肘

ユキネージュAC:330,000円(税込)、カフェミスト:264,000円(税込) ※予価

●1人掛け 片肘

ユキネージュAC:264,000円(税込)、カフェミスト:220,000円(税込) ※予価

●1人掛け

ユキネージュAC:198,000円(税込)、カフェミスト:176,000円(税込) ※予価

●オットマン

ユキネージュAC:143,000円(税込)、カフェミスト:121,000円(税込) ※予価

[発売日]

2024年6月よりセミオーダーでの受注開始予定

※受注生産となるため、出荷までに30〜45日程度お日にちをいただいています。

