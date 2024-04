ペリカン石鹸は、ローズの香りが長続きする勝負石鹸「うぬぼれボディ」と、ボディ用ノンケミカルピーリング石鹸「森のピーリング石けん」を2024年4月1日より発売しました。

綺麗な肌で「もっと自分磨きしたい!」方の肌磨きをサポートします。

ペリカン石鹸「うぬぼれボディ」「森のピーリング石けん」

ペリカン石鹸は、ローズの香りが長続きする勝負石鹸「うぬぼれボディ」と、ボディ用ノンケミカルピーリング石鹸「森のピーリング石けん」を2024年4月1日より発売しました。

うるおい素肌とローズの香りが長続きする「うぬぼれボディ」

商品名 : うぬぼれボディ

価格 : 605円(税込)

商品容量: 80g

勝負の日に向けた「本気のボディ用石鹸」

デート、推し活、お泊まりなど、勝負の日を“自分史上最高の私”で臨む方の肌磨きをサポート。

体を洗いながらボディの3大くすみ*をオフして、しっとりなめらかな素肌に洗い上げます。

さらに、人の幸せな気持ちに働きかけるローズの香りを通常石鹸の3倍配合しています。

バスルームに置くだけで、なんだか恋愛運も上がりそうな真っ赤なハート型です。

くぼみ部分をカッサ代わりにしてマッサージ洗いするのもオススメ。

パラベン・鉱物油不使用で仕上げられています。

素肌に自信!「うぬぼれ肌」になるための3つのヒミツ

(1) 毛穴から良い香り!甘いローズの香りのヒミツ

約3,000本から1gしか取れない貴重なローズオイル(ダマスクバラ花油)と、幸福感をもたらす酢酸リナリル&リナロール(香料成分として)を配合した甘いローズの香りにうっとり。

(2) 長続きする香りのヒミツ

香りをお肌に閉じ込める「うるおいベール」in!バスタイム後も良い香りが長続きします。

(3) ボディの3大くすみ*をオフするヒミツ

1. 日焼けくすみ:日焼けが原因で茶色くくすんだお肌を、ビタミンC(*1)で透明感ケア。

2. 角質くすみ:古い角質がたまりできたお肌の黒ずみを、2種類の天然クレイ(*2)で吸着洗浄。

3. 乾燥くすみ:水分不足でキメが乱れくすんだお肌を、ヒアルロン酸(*3)、リピジュア(*4)、スクワランなどの保湿成分でしっとり潤します。

ノンケミカルピーリング(*1)で、毎日手軽に角質ケア!「森のピーリング石けん」

商品名 : 森のピーリング石けん

価格 : 605円(税込)

商品容量: 100g

天然由来のピーリング(*5)成分と植物性スクラブで、素肌つるんっ!

顔よりも角質がたまりやすいと言われている、くすみがちな体を毎日のバスタイムで手軽に角質ケア。

整肌成分AHA(リンゴ酸・乳酸・クエン酸)や発酵ローズはちみつ(*6)の天然由来成分が肌本来の力をサポートし、すっきり健やかな肌へ導きます。

植物由来の石鹸素地使用し、スクラブとしてクルミ殻(*7)とオリーブ種子を配合。

ひじ・かかとなど特にくすみ*が気になる部分には、直接なで洗いすることでさらにつるんっ!とした洗い上がりが期待できます。

石鹸を泡立てるたびに香る、爽やかなグリーンハーブの香り。

パラベン・アルコール不使用です。

洗浄後のお肌を整える、4種のハーブと樹皮エキス

オーガニックのラベンダー・カミツレ・ローズマリーから抽出したエキス(*8)と、保湿・整肌成分として人気のティーツリー葉エキス、さらにシラカンバ(白樺)の樹皮エキス(*9)を配合。

自然の恵みが、角質ケア後の肌にうるおいを与えてやさしく整えます。

(*1)パルミチン酸アスコルビル(保湿成分)

(*2)カオリン(洗浄補助成分)

(*3)ヒアルロン酸Na(保湿成分)

(*4)ポリクオタニウム-51(保湿成分)

(*5)洗い流すことにより汚れを落とすこと

(*6)グルコノバクター/ハチミツ発酵液(保湿成分)

(*7)テウチグルミ殻粒(洗浄補助成分)

(*8)ラベンダー花エキス・カミツレ花エキス・ローズマリー葉エキス(保湿成分)

(*9)シラカンバ樹液(保湿成分)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 肌磨きをサポートする2種の角質ケア石鹸!ペリカン石鹸「うぬぼれボディ」「森のピーリング石けん! appeared first on Dtimes.