【パル闘技場】2024年内に追加

ポケットペアはXbox Series S|X/Xbox One/PC用モンスター収集サバイバルオープンワールドゲーム「パルワールド」において、新コンテンツ「パル闘技場」を2024年内に追加する。

本作は、100種類以上の個性的な「パル」を育成してバトルさせたり、労働力としてプレーヤーと共同生活するサバイバルクラフトゲーム。パル闘技場では鍛え上げたパルたちを引き連れ、プレーヤー同士での対戦ができる新コンテンツとなる。「The Triple-i Initiative」にて予告動画も公開された。

【Palworld | Arena Teaser | The Triple-i Initiative】

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