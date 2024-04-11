「パルワールド」、新コンテンツ「パル闘技場」を2024年内に追加
【パル闘技場】
2024年内に追加
2024年内に追加
ポケットペアはXbox Series S|X/Xbox One/PC用モンスター収集サバイバルオープンワールドゲーム「パルワールド」において、新コンテンツ「パル闘技場」を2024年内に追加する。
本作は、100種類以上の個性的な「パル」を育成してバトルさせたり、労働力としてプレーヤーと共同生活するサバイバルクラフトゲーム。パル闘技場では鍛え上げたパルたちを引き連れ、プレーヤー同士での対戦ができる新コンテンツとなる。「The Triple-i Initiative」にて予告動画も公開された。【Palworld | Arena Teaser | The Triple-i Initiative】
? #パルワールド 待望のパル闘技場?- パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP) April 10, 2024
プレイヤー同士の熱いバトル??
鍛え上げたパルたちと一緒にライバルに挑もう??
2024年内に登場予定！ pic.twitter.com/u4J42WUiKu
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