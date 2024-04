新型iPhoneについて最も気になることの一つが、どれだけバッテリーが持つか? 2024年秋に登場するとみられる「iPhone 16」シリーズでは、1機種だけを除き、全て前モデルよりバッテリー容量が大きくなるとの噂が報じられています。

これは中国SNS・Weiboを拠点とするリーカーOvO Baby Sauce OvO氏によるもの。同氏は現地のサプライチェーン筋を情報源としていますが、どれほど正確かは不明です。

OvO氏が投稿したiPhone 16シリーズのバッテリー容量は、次の通りです。

iPhone 16:3561mAh iPhone 16 Plus:4006mAh iPhone 16 Pro:3355mAh iPhone 16 Pro Max:4676mAh

これらは全て、別の著名リーカーMajin Bu氏がXで述べていた数字と一致しています。ただし、iPhone 16 Proの情報は今回が初出であり、全モデルの数値が出揃った格好です。

Based on the information I managed to obtain, the new iPhone 16 will have a 3561 mAh battery, while the 16 plus should have a 4006 mAh battery and the 16 Pro Max, should be equipped with a 4676 mAh battery that is no longer L-shaped due to the redesign of the internal structure… pic.twitter.com/T7VuhQ6Brs

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 7, 2024