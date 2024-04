ソニーの薄型テレビ「BRAVIA」の2024年モデル発表を予告するティザーが、YouTube公式チャンネル「Sony-Global」で公開されている。プレミア公開の日時は、日本時間4月18日1時から。なお米国太平洋時間では同月17日9時、中央ヨーロッパ時間(夏時間)では同日18時からとなっている。BRAVIA - New TV and Home Audio Lineup for 2024 - CINEMA IS COMING HOME|Sony Official

BRAVIAロゴの下に「CINEMA IS COMING HOME」とキャッチコピーが付いていて、動画タイトルには「Home Audio」、概要欄には「BRAVIA Theatre」というキーワードも入っている。ティザーにこれ以上の情報はないが、新型BRAVIA以外にも何らかのホームオーディオシステムの発表を予定しているとも読める。弊誌でも続報があり次第、記事を掲載する予定だ。