予算1万円以下の会にぴったり！ 料理がおいしい、コスパ最強の良店5選

予算1万円以下でおいしく食べられる、リーズナブルな名店を5軒ご紹介。

量も味も申し分ない、リーズナブルでコストパフォーマンス最強のお店をご紹介。今回は、食べログ グルメ著名人の山本憲資さんにおすすめを教えていただきました。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

1. 酒肴 新屋敷(高田馬場)

写真:GENIUS AT WORK

アジフライがおいしい! と評判の高田馬場の人気店「酒肴 新屋敷」。アジの水揚げ量日本一の長崎県松浦産のアジを使用し、添えられた液体は店主が研究の末行き着いた「水塩」という、天然塩を最適な濃度で煮溶かしたお水だそうです。

山本さん

アジフライが抜群に美味しい。高田馬場という学生街の雰囲気もいい。

2. 並木橋なかむら(渋谷)

特製メンチカツ 写真:お店から

<店舗情報>◆酒肴 新屋敷住所 : 東京都新宿区高田馬場2-2-15TEL : 03-6205-6552

渋谷駅の安定の名店「並木橋なかむら」。渋谷で大事にしたい高品質な居酒屋の代表格です。8人までの個室や大テーブルなども備えているため、大人数過ぎないチームの歓迎会には最適な空間。お値段以上のクオリティの高い和食が、コース5,000円からとコストパフォーマンスは抜群!

山本さん

もはや老舗の域にも入ったのではと思える並木橋の人気店。座敷もあり、料理もどれも美味しい。メンチカツをぜひ。

3. 鉄板焼 きだんち(六本木)

写真:お店から

<店舗情報>◆並木橋なかむら住所 : 東京都渋谷区渋谷3-13-5 BPRレジデンス渋谷2F-BTEL : 03-6427-9580

六本木駅から徒歩約10分のところに、隠れ家的な雰囲気を持つ「鉄板焼 きだんち」があります。海鮮からお肉まで、どれを食べても抜群においしいです。店長のおすすめのそばめしは、〆としてぜひ食べてほしい逸品です。

山本さん

六本木はテレ朝通りの鉄板焼の名店。カジュアルな鉄板料理からお好み焼き、焼きそばまで何でも美味しいです。

4. Txiki Plaka(新橋)

牛ほほ肉の赤ワイン煮込み 写真:お店から

<店舗情報>◆鉄板焼 きだんち住所 : 東京都港区西麻布3-3-3 2FTEL : 050-5595-0877

新橋駅から歩いて、約5分。スペイン料理をおいしく食べられる「Txiki Plaka」。牛ほほ肉の赤ワイン煮込みは、お箸でも切れてしまいそうなほどほろほろととても軟らかく、添えられたマッシュポテトとの相性は抜群!

山本さん

センスのいいタパスを愉しめる名店。料理に本場感もあって、他に代わりが効きにくいいいお店です。

5. ニルヴァーナ ニューヨーク(六本木)

写真:お店から

<店舗情報>◆Txiki Plaka住所 : 東京都港区新橋2-15-13TEL : 03-6206-1125

おいしいインド料理を食べられる、東京ミッドタウンの「ニルヴァーナ ニューヨーク」。高い天井と窓から景色が見えるお洒落な店内は、グループやデートでもおすすめ。なかでもテラス席からの眺めは絶景です。

山本さん

ロケーションを考えると、めちゃくちゃリーズナブルだと思います。テラスのビューが素敵で、グループでわいわいやるのが愉しいお店です。

<店舗情報>◆ニルヴァーナ ニューヨーク住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア ガーデンテラス 1FTEL : 050-5890-6210

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:山本憲資、食べログマガジン編集部

