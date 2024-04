梱包キットを使って大泰寺へ納骨！ビーテイル「楽養(らくよう) ご遺骨 永代供養サービス」

お墓用品の販売を行う「ビーテイル」は、ご遺骨の行き先に困っている方を対象とした、Amazonで簡単にご遺骨の永代供養ができる新サービス「楽養(らくよう) ご遺骨 永代供養サービス」の提供を4月24日(水)に開始します。

ビーテイル「楽養(らくよう) ご遺骨 永代供養サービス」

昨今、宗教観の変化によりお墓を持たない方が増えてきました。

それに伴い、ご遺骨をお寺に預かっていただく永代供養も増えてきました。

一方、お寺との関わり合いが薄れたことで、不慣れなやり取りを強いられる方がおられます。

そこで、同社ではAmazonを使った、お寺と直接のやり取りが不要で、手軽で簡単なご遺骨の永代供養サービスを開始します。

サービスの特徴

Amazonで梱包キットを注文し、届いた梱包キットへ必要書類とご遺骨を同梱して郵送するだけでご遺骨の永代供養が可能な新しいサービスです。

従来のような慣れないお寺とのやり取りが無くなり、明瞭な金額でご遺骨を供養する事が出来ます。

また永代供養は、神仏ゆかりの深い熊野の地にある大泰寺(だいたいじ)(〒649-5148 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下和田775)で執り行います。

大泰寺は開創1200年の歴史あるお寺で、近年では宿坊やキャンプ場、屋外サウナなど様々な取り組みをしています。

大泰寺がある那智勝浦町には、マグロを中心に新鮮な海産物や那智の滝などの世界遺産、民間ロケットの発射見学場などがあり、永代供養の後はお参りと一緒に観光も楽しめる地域です。

利用の流れ

1. Amazonで梱包キットを注文する

2. 楽養 ご遺骨永代供養サービスの同意書を記入する

3. 埋葬許可証または改葬許可証を準備する

4. 上記の書類とご遺骨を梱包キットに同梱して郵送する

5. 大泰寺へ納骨し、永代供養法要後に永代供養納骨証明書がお客様へ送られます

サービス概要

サービス名 : 楽養(らくよう) ご遺骨 永代供養サービス

提供開始日 : 2024年4月24日(水)

提供モール : Amazon

セール期間 : 2024年4月24日(水)〜2024年5月31日(金)

セール価格 : 50,000円(税込)

通常価格 : 55,000円(税込)

Amazon商品ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVZH55SF

