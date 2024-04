良かったポイントランキングTOP10を発表！RSG×日本トレンドリサーチ「転職エージェントの良かった点」アンケート調査

RSGは、日本トレンドリサーチと共同で、「転職エージェントの良かった点」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開しました。

RSG×日本トレンドリサーチ「転職エージェントの良かった点」アンケート調査

調査期間 :2024年3月15日〜3月21日

調査機関 :株式会社NEXER(自社調査)

調査対象 :事前調査で「転職エージェントのおかげで

転職が成功した経験がある」と回答した全国の男女

有効回答数:146サンプル

調査方法 :インターネット調査

転職をすべて自分一人でしようとすると、時間やお金がいくらあっても足りないと感じる方も多いのではないでしょうか。

そんな中、転職の際には「転職エージェント」と呼ばれる、転職をサポートしてくれる心強い存在がいます。

そこで今回は「NEXER」と共同で、事前調査で「転職エージェントのおかげで転職が成功した経験がある」と回答した全国の男女146名を対象に「転職エージェントの良かった点」についてのアンケートをおこないました。

質問内容

質問1:お世話になった転職エージェントの「ここが良かった」と思うもっとも大きなポイントを1つ選んでください。

質問2:そのポイントがもっとも良かったと感じる理由やエピソードを教えてください。

第1位「親身になってくれた」38票

「親身になってくれた」を選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・すごい親身になってくれた。(20代・男性)

・面接までの流れや履歴書確認などもしてくれた。(30代・女性)

・いろいろな相談に乗ってくれた(30代・女性)

・面接対策で私のことを細かく聞いてくれた。(30代・男性)

・一緒に付き添ってくれて心強かった。(40代・女性)

・もっとさっぱりした対応だと初めは思っていたから。(40代・男性)

・業界特有の専門知識があるわけではないが熱意は伝わった。(40代・男性)

・転職エージェントが求人先との面接日程調整や、その会社の情報、面接担当者の人柄などを教えていただき、企業のイメージが持てた。(40代・男性)

第1位は「親身になってくれた」でした。

「転職できるか不安な時に支えてもらえた」「非公開求人を教えてくれたり、こちらの事情を考慮してくださったりといろいろと、親身になって相談にのってくれた」など、心強いエピソードが多く挙がっていました。

第2位「貴重な『非公開求人』を教えてもらえた」24票

「貴重な『非公開求人』を教えてもらえた」を選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・自分に合う求人を見つけられたから。(20代・女性)

・公に出回っていない良い待遇の求人を教えてもらえたから。(30代・女性)

・偶然レアな求人を教えてくれた。(30代・男性)

・ハローワークに載ってない求人を薦めてもらい、内定を貰った。(30代・男性)

・ある程度お金をかけて採用活動を行っている会社じゃないと不安なので。(40代・男性)

・会社のHPで募集していなくとも、転職エージェントでは募集しているので助かる。(40代・男性)

第2位は「貴重な『非公開求人』を教えてもらえた」でした。

「非公開情報の方が転職条件が良いものが多いと思うから」や「思ってもみなかった会社の求人案内を紹介していただいた」などの声が多く挙がっていました。

同率第3位「書類の添削や面接のサポートをしてくれた」14票

「書類の添削や面接のサポートをしてくれた」を選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・電話をしたりして 自分に合った仕事を調べてもらって 紹介してくれた。(10代・男性)

・面接対策を何度もやってくれた。(30代・女性)

・とてもマメに連絡をくれて、気遣ってくれた。(30代・女性)

・面接の際に、帯同してくれて良い面談ができた。(40代・男性)

・初めての転職で、分からない事だらけだったため。(40代・男性)

第3位は「書類の添削や面接のサポートをしてくれた」でした。

「面接のコツを指導してくれた」「入社試験のポイントを教えてくれた」など、試験全般のサポートをしてもらえて心強かったという声が多く集まっていました。

同率第3位「担当者の人柄が良くて安心できた」14票

「担当者の人柄が良くて安心できた」を選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・前向きな言葉で誘導してくれた。(30代・女性)

・親切に対応してくれた。(30代・女性)

・最後に背中を押してくれた。(40代・男性)

・親身になって色々としてくれて、非常に安心できたから。(40代・男性)

同じく第3位に「担当者の人柄が良くて安心できた」が選ばれました。

「転職先が決まるまで親身になって相談に乗ってもらった」「すでに40代だったので転職はあきらめていたが、とにかくトライだと後押しをしてくれた」などの声があり、担当者の人柄や熱意が伝わる結果になりました。

第5位「採用条件などを交渉してくれた」13票

「採用条件などを交渉してくれた」を選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・助けてくれたから。(20代・女性)

・給与交渉をしてくれた。(40代・男性)

第5位は「採用条件などを交渉してくれた」でした。

転職エージェントが交渉してくれたことにより「前の職場に比べると給料が上がった」などの声も寄せられていました。

第6位〜第10位

ここからは第6位〜第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 「連絡がこまめで信頼できた」 12票

・急ぎ連絡を取れたことにより無事に内定をもらえた。(40代・女性)

・親切だった。(40代・男性)

第7位 「転職先の選択肢を広げてくれた」 10票

・自分では気づかないところまで手が回ったから。(30代・男性)

・転職に重要な点を教えてくれた。(30代・男性)

・業界の動向、転職市場の情報など、参考になる情報が得られた。(40代・男性)

第8位 「自分のアピールポイントやスキルが明確になった」 9票

第9位 「求人内容や職場について詳しく教えてもらえた」 4票

・参考になったので。(40代・男性)

第10位 「転職のノウハウを教えてもらえた」 2票

第1位の「親身になってくれた」では「長く働ける職場を親身になって探してくれた」「一緒に付き添ってくれた」などの心強さを感じるエピソードがたくさん挙がっていました。

転職は時間を確保することの難しさや経済的な悩みだけでなく、将来への不安もつきまといます。

しかし頼りになって心強い転職エージェントが一緒にいてくれると、安心した気持ちで転職活動に臨めるでしょう。

