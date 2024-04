SNS発信者しかできない”新しい稼ぎ方”を徹底解説！フォレスト出版 書籍『99％が知らないSNSの新しい稼ぎ方』

フォレスト出版は、『99%が知らないSNSの新しい稼ぎ方』(新井 亨・著)を、2024年4月10日に発売しました。

書名 : 99%が知らないSNSの新しい稼ぎ方

著者 : 新井 亨

ページ数: 312ページ

価格 : 2,200円(税込)

出版社 : フォレスト出版株式会社

ISBN : 978-4-86680-270-1

発売日 : 2024年4月10日

YouTuberやインスタグラマーといったインフルエンサーたちが今までのように広告では稼げなくなっているのをご存じでしょうか。

あるトップYouTuberは、収入が最盛期の10分の1になったともいわれています。

そんななか、今までどおり、それ以上に稼ぎ出しているYouTuberをはじめとするインフルエンサーが一定数存在しています。

しかも、フォロワーが1000人足らずにもかかわらず、1000万円超を稼ぎ出している人もいます。

では、そんな稼いでいるインフルエンサーは、何をしているのでしょうか?

その秘策の大公開したのが本書です。

1000人足らずのフォロワーでもコアなファンをしっかり確保し、商品・サービスを売っていく――。

いわゆる個人で実践する「ファンマーケティング」×「P2C」ビジネスです。

その「ファンマーケティング」の手法と、コアファンに売るための商品・サービス開発から販売方法まで、そのノウハウを完全公開したのが本書です。

SNS発信者で1000人近くのフォロワーがいれば、誰でも実践可能です。

2024年1月に東証プロマーケット市場へ新規上場を果たした会社のトップにして、「P2C」ビジネスの第一人者が、SNS発信者しかできない「新しい稼ぎ方」を徹底解説した1冊です。

主要目次

第1章:YouTuberでも稼げているのはほんのひと握り

第2章:稼げるインフルエンサーは、何をしているのか?

第3章:ファンをよく見て、ファン層に合った商品を逆算する

第4章:「サブスクP2C」なら、初めてでも一人でも成功できる──「サブスクP2C」の始め方

第5章:P2Cはサラリーマンでも大きく稼ぐ可能性を持っている

第6章:ファンはより濃いコミュニケーションを求めている

第7章:商品プロデュースは全部外注できる

第8章:サブスクP2C事業でYouTuberが陥る罠

【著者プロフィール】新井 亨(あらい・とおる)

株式会社RAVIPAグループ代表取締役社長。

サブスクD2C総研株式会社代表取締役社長。

株式会社Telemarketing One代表取締役社長であり、P2Cビジネスプロデューサー。

年商100億円以上の企業のサポートも行なうサブスクD2C業界の第一人者。

埼玉県生まれ。

University of Wales MBA卒業。

北京へ留学し在学中に貿易会社事業などで起業。

その後北京へ渡り、不動産、美容、貿易など複数ビジネスを成功させた連続起業家である。

帰国後、上場企業などの相談役などを経て、オリジナルブランドを立ち上げ、販売開始から8カ月で月商1億円を突破。

商品開発からクリエイティブの作成、CRMまですべて自社で行なうなど、圧倒的な成果を収める。

そのノウハウと実績を活かして、集客・運用・CRMについて上場会社とのセミナーを全国で行なっている。

2022年からYouTuberをはじめとするインフルエンサーに対してP2Cによる商品プロデュースのサポート事業を行なっており、チャンネル登録者数平均10万人のYouTuberを平均5000万円以上のマネタイズ成功に導いている。

D2C・P2C事業のクライアントのマネタイズ実績は累計100億円以上。

月5万円のサブスクビジネス講座の塾長も務めている。

2024年1月、株式会社RAVIPAが東京証券取引所プロマーケット市場へ新規上場を果たす。

多くのYouTuberから圧倒的な支持を受けている。

