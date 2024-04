国際自動車グループの国際ハイヤーは、ハイヤー業界で初となる新型トヨタセンチュリーを導入しました。

国際ハイヤー「トヨタ センチュリーSUV」導入

運行開始日:2024年4月10日

車種 :トヨタ センチュリーSUV(ボディカラー:ブラック)

導入台数:1台

創業104年を迎える国際自動車は、新たな時代の到来に向け、日本のショーファーカーを象徴する新型トヨタセンチュリーを導入しました。

時代をリードする優雅さと気品に満ちた利用者の方の特別な瞬間をより特別なものにするために、国際ハイヤーのセンチュリーは、最高の優れた品質と洗練されたホスピタリティ・ドライビングで、特別な時空を彩ります。

新型トヨタセンチュリー導入により、更なる満足と感動を提供していきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優れた品質と洗練されたホスピタリティ・ドライビングを提供!国際ハイヤー「トヨタ センチュリーSUV」導入 appeared first on Dtimes.