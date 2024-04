設備監視・自動点検機能を追加！システム計画研究所 AI検査装置「gLupe(ジールーペ)」

システム計画研究所は、AI知識不要・1枚の画像で始められるAI検査装置「gLupe(ジールーペ)」に、新たに設備監視・自動点検の機能を追加しました。

システム計画研究所 AI検査装置「gLupe(ジールーペ)」設備監視・自動点検機能

いつ発生するか分からない生産設備の異常。

人が見ていれば気が付ける異常やその兆候も、無人のときに発生してしまうと気が付かずに放置され、取り返しのつかないことになってしまいます。

gLupeは、1枚からのごく少量の画像データで設備監視・点検用の高性能AIを構築可能。

熟練点検員の代わりに設備監視・点検してくれるAIを、簡単に構築することができます。

製品検査自動化ノウハウを設備監視・点検に応用

gLupeで使用している同社独自AIは、その汎用性の高さから様々なシチュエーションで応用することができます。

そのため、同社ではかねてからgLupeの製品検査以外への展開を模索していました。

そんな中で、これまでgLupeを導入された多くの方から、新たな課題として設備の予知保全や点検業務自動化の要望が多く寄せられていました。

そこで同社は、これまで得られた製造業に関する知見を活かし、gLupeに設備監視や点検を自動化する機能を追加するに至りました。

AIの学習プロセスや判定設定はこれまでのgLupeと同じ操作感で設定していくことが可能です。

最低1枚の画像があればAIの学習ができ、AI判定後はシンプルなしきい値設定で結果を調整することができます。

「誰かが見ていれば気が付けた」設備異常やその兆候をAIカメラが検知

設備の異常はいつ発生するか予想がつきません。

しかしそれに対して、異常やその兆候を早期発見するために、誰かが設備を監視し続けることも現実的ではありません。

gLupeの設備監視・点検機能は、製造現場のそのような課題を解決します。

設備異常が発生しうる個所を常時撮影するためのカメラを取り付け、定期的に異常がないかどうかをgLupeで判定します。

異常発生時、警告灯を光らせる、何かしら装置を制御する、などを行うことも可能です。

熟練点検者の役割をAIタブレットに

生産中に設備異常が発生しないようにするため、日々の点検業務も非常に重要です。

しかし点検項目は多岐にわたることが多く、全ての項目を正確に把握している人が限られてしまい、結局熟練者が点検業務を行っているというケースが見受けられます。

熟練者は別の業務でも逼迫していることが多いため、点検業務ばかりを担当するわけにはいきません。

gLupeは、その熟練者の代わりに点検業務を担うことができるようになりました。

点検作業員にタブレットPCを持たせることで、点検項目の表示、AIによるダブルチェック、点検の記録ができるようになります。

熟練者の点検業務からの解放、点検記録のペーパーレス化など、業務効率の改善が期待できます。

gLupeとは

gLupeは、製造業の検査業務の自動化に特化したAI画像検査製品です。

[主な特長]

1. 1枚の画像からでもAI学習ができる同社独自開発のDeep Learningエンジンを搭載

2. 技術的なノウハウがない方でも簡単に高性能AIが構築できる直感的な操作画面

3. 自動検査のためのシステム構築も簡単。

カメラやPLCにすぐに繋げることが可能。

100社の導入実績があり、様々な分野で活用されています。

製品Webページにて、具体的な導入事例も紹介しています。

[導入例]

自動車部品各種(照明部品、鋳造・ダイカスト製品、ベアリング、塗装)、溶接、重包装製品、半導体関連各種(ウェハ、完成製品)、樹脂製品、フィルム、衣料品、焼き菓子、食品パッケージ、メッキ製品・・・など

gLupe 製品概要

・gLupe Inspector

全ての機能を備えパワフルに処理できる

標準価格:1,980,000円〜 (税込 2,178,000円〜)

・gLupe mini

必要十分なスペックで大量展開を実現する

標準価格:680,000円〜(税込 748,000円〜) ※初回購入時はPC用ソフト30万円が必要

※記載されている会社名、製品名および名称は各社の登録商標または商標です。

