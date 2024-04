臨床実習のオンライン教材として活躍！ケアネット「医学生限定CareNeTV無料視聴パスキャンペーン」2024

ケアネットは、医学生限定CareNeTV無料視聴パスキャンペーンを2024年度も実施します。

ケアネット「医学生限定CareNeTV無料視聴パスキャンペーン」2024

本キャンペーンは、新型コロナウイルス感染症拡大に対する社会貢献活動として開始したもので、全国の大学医学部・医科大学の約75%で、臨床実習におけるオンライン教材として広く活用されてきました。

実際に利用いただいた教員の方は、「現場で指導が不足しがちな臨床推論や、身体診察等の動画が指導の補助に役立った」、「学生が実習中に感じた疑問を解決する手段の1つとして活用できた」等の意見・感想が寄せられ好評いただいています。

新型コロナウイルス5類移行後も、教育現場の方及び医学生の一助となるべく「医学生限定CareNeTV無料視聴パスキャンペーン」は医学生に、臨床現場で役立つ知見をオンラインで効率的に獲得し実践的な知識の向上が図れるようサポートしていきます。

医学生限定CareNeTV無料視聴パスキャンペーンについて

対象者 : 全国の大学医学部・医科大学に所属する3・4・5・6年次の医学生

対象番組: CareNeTVプレミアム(月額5,500円/税込)で

見放題の対象となっている番組

無料期間: 2025年3月末まで

提供方法: 申し込みされた大学医学部・医科大学を通じての提供

申込窓口: 利用を希望される大学の担当者は、下記URLの申し込みフォームより大学・学部名、担当者の方の連絡先等の情報を入力のうえ、申し込みください。

https://www.carenet.com/studentpass

CareNeTVについて

CareNeTVとは、臨床のスキルアップや専門医試験対策等、2,700番組以上の豊富なラインナップから選んで学べる医師・医療者のための国内最大級の医学動画サイトです。

著名な医師の監修のもと、正確な医学知識を動画ならではの高い表現力で、わかりやすく楽しくまとめて配信しています。

