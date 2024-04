日本映画・日本文化を体験できるパーティー！KICKY 第77回 カンヌ国際映画祭「JAPAN NIGHT」

女優・プロデューサーのMEGUMIが代表を務める「KICKY」は、2024年5月17日(金)現地時間午後7時より、フランス・カンヌにて「JAPAN NIGHT」を開催します。

日本映画と文化を世界に打ち出すとともに、海外の映画産業に携わる関係者の交流を目的とした本パーティーは、日本の価値あるコンテンツと人材が“国”という境を超えて、世界中の映画業界との自由な相互協力のもとに作品を作り出すことを願い立ち上がりました。

KICKY 第77回 カンヌ国際映画祭「JAPAN NIGHT」

イベント名称:「JAPAN NIGHT」

開催日時 :2024年5月17日(金)

現地時間午後7時00分開場、午後7時30分開演〜午後11時00分終了

開催場所 :「ホテル マルティネス カンヌ」(73, Boulevard de la Croisette, Cannes, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France, 06400)

第77回 カンヌ国際映画祭(2024年5月14日(火)〜5月25日(土))会期中の5月17日、カンヌで100年以上の歴史をもつ5つ星ホテル「ホテル マルティネス カンヌ」にて開かれる「JAPAN NIGHT」

日本はもちろん、世界中からカンヌを訪れている映画監督、プロデューサーなどの映画業界を彩る方々が来場を予定しています。

当日は国内外で活躍する俳優によるスピーチや、映画監督のプレゼンテーションほか、最新設備を搭載したプロジェクションマッピングによる空間演出とともに、音楽や食、ドリンクなど、五感で「日本映画・日本文化」を感じていただける工夫を凝らした演出をします。

株式会社KICKY代表/株式会社BABEL LABELプロデューサー/「JAPAN NIGHT」プロデューサーMEGUMIよりコメント

「今回、ご縁を頂きましてカンヌ国際映画祭期間中に現地にてJAPAN NIGHTを開催する運びとなりました。

国内外の監督や俳優、プロデューサーなどが出会い新しい何かが生まれると共に、日本の素晴らしい映画が世界に羽ばたくキッカケになる事を目指します。」

MEGUMI

MEGUMIプロフィール

1981年生まれ、岡山県出身。

俳優として第62回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。

近年は映像の企画、プロデュースを行なっている。

プロデューサーとしての作品にドラマ「完全に詰んだイチ子はもうカリスマになるしかないの」(2022年/テレビ東京)、ドラマ「くすぶり女とすん止め女」(2023年/テレビ東京)、映画「零落」(2023年/竹中直人監督)、ショートムービー「LAYES」(2022年/内山拓也監督)などがある。

2023年より、BABEL LABELにプロデューサーとして所属。

