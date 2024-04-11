¸÷¤ë¡ªÌÄ¤ë¡ª¡Ö¥¥«¥¤¥À¡¼£°£±¡×¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë»ÅÍÍ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª Ç÷ÎÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëºÆ¸½¡õ²»À¼¡õLEDÈ¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯ÆâÂ¢¡ª
¡Ö¥á¥¬¥È¥ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡Ý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤»ÙÅ¹¡Ý¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖUltimate Article ¥¥«¥¤¥À¡¼01¡ÊRENEWAL EDITION¡Ë¡×¤ÎÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¬¥È¥ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡Ý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤»ÙÅ¹¡Ý¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖUltimate Article ¥¥«¥¤¥À¡¼01¡ÊRENEWAL EDITION¡Ë¡×(36,300±ß ÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
À¸ÃÂ¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÉÔÌÇ¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¥«¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡Ö¥¥«¥¤¥À¡¼£°£±¡×¤¬¡¢¸÷¤ë¡ªÌÄ¤ë¡ª¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë»ÅÍÍ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª
Ç÷ÎÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëºÆ¸½¤ÏÌÞÏÀ¡¢²»À¼¡õLEDÈ¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÆâÂ¢¡ª
¥¹¥¤¥Ã¥ÁON£±¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸²»¡×¤È¤È¤â¤ËÎ¾ÌÜ¤¬È¯¸÷¡ªON2¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È²Ã¤¨¤ÆÆ¬Éô¡¢¶»Éô¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÀïÆ®¥·¡¼¥óBGM¤ÈÊ»¤»¡¢ºîÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥ê¥ì¡¼È¯¸÷¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿ÉÕÂ°¤Î¥¢¡¼¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë»ö¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¡×¤ä¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¡×Åù¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°ºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¡ª
Ç÷ÎÏ¤Î²»¤ÈÊ»¤»¤Æ¸÷¤êµ±¤¯01¥Ü¥Ç¥£¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¤Ï2024Ç¯8·î¤ÎÍ½Äê¡£½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ½Ìó¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£Ultimate Article ¥¥«¥¤¥À¡¼01¡ÊRENEWAL EDITION¡Ë
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§36,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤ªÆÏ¤±Æü¡§2024Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¢£ÅÉÁõºÑ´°À®ÉÊ¡¡
¢£³Æ¼ïÉÕÂ°ÉÊ
¡ÊÀìÍÑÂæºÂ¡õ»ÙÃì¥Ñ¡¼¥Ä¡¢ÏÓ¥Ñ¡¼¥Ä¡Ê¸ò´¹²ÄÇ½¡Ëº¸±¦¡ß³Æ£²¼ï¡¢ÂæºÂÍÑ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ß£±Ëç¡¢¼è°·¤¤ÀâÌÀ½ñ¡Ë
¢£¥é¥¤¥È¡õ¥µ¥¦¥ó¥É¥®¥ß¥Ã¥¯ÆâÂ¢
¡ÊÎ¾ÌÜ¡¦Æ¬Éô¡¦¶»ÉôLEDÈ¯¸÷¡¢ºîÃæSEŽ¥BGM¼ýÏ¿¡Ë
¢¨Ã±£´´¥ÅÅÃÓ¡ß3ËÜ»ÈÍÑ¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë
¡ã¾¦ÉÊÁÇºà¡ä
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¡§PVC¡¦ABS¡¿ÂæºÂ¡§ABS
¡ãÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡ä
15ºÍ°Ê¾å
¡ã¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
Á´¹âÌó400mm
¡ãÃíÊ¸¼õÉÕ¿ô¡ä
°ì¿Í3¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨ÃíÊ¸1²ó¤Ë¤Ä¤¡¢1¸Ä¹ØÆþ²Ä¡£3¸Ä¹ØÆþ»þ¤Ï3²óÊ¬¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¡£
¡ãºîÉÊÌ¾¡ä
¥¥«¥¤¥À¡¼£°£±
¡ãÈ¯Çä¸µ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
>> ¸÷¤ë¡ªÌÄ¤ë¡ª¡Ö¥¥«¥¤¥À¡¼£°£±¡×¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë»ÅÍÍ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª Ç÷ÎÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëºÆ¸½¡õ²»À¼¡õLEDÈ¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯ÆâÂ¢¡ª ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é