º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢¹õÌÚ²Ú¤é·ÝÇ½¿Í¤ÎÆÈÎ©¤¬Â¿È¯¡ÄÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸ø¼è°Ñ¤Ë¤è¤ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ø¤Î¡ÈÃé¹ð¡É¤«¤é
¡Ú·ÝÇ½³¦¥¯¥í¥¹¥í¡¼¥É¡Û
Íò¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Ç¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¢ª³èÆ°ºÆ³«¤ÎÂÇ»»¡Ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Îµð³Û¼ýÆþ¤â¼«Í³¼«ºß¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆÈÎ©¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£º£¸å¤Ï°ÜÀÒ¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤É¼«¿È¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤ò¿Ê¤à¡£
¡¡º£¤äÆÈÎ©¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÈÎ©¤Ë¤Ï¤¤Ê¤¯¤µ¤¤ÏÃ¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»öÌ³½êÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢»ô¤¤¸¤¤Ë¼ê¤ò³ú¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤Æ¤â¥®¥ã¥é¤Ï¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÔ¶ø¤Ê¤É¤ÎÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹ÇÐÍ¥¡Ê²Î¼ê¡ËÂ¦¡£ÆÈÎ©¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆÂÐÎ©¹½¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Ë¤âÍý¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»öÌ³½êÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ò¶¯¤á¤ËÊó¤¸¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¡ÈÆÈÎ©=Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¡£·ë²Ì¡¢¡ÖÆÈÎ©¸å¡¢1Ç¯´Ö¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¤Î»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â¡Ö»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤¿¿Í¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ú¤È´¤¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È·É±ó¤µ¤ì¤¿¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÀÒ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¬ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤êÆÈÎ©¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬2019Ç¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø¼è°Ñ¡Ê¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¸µSMAP¤Î3¿Í¤ò¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄ´ºº¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¡Ö½Ð±é¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë×ÖÅÙ¤òÃí°Õ¤·¤¿¡£·ÝÇ½¥×¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø¼è°Ñ¤¬Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ï·ÝÇ½³¦Á´ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤×ÖÅÙ¤¬Æ¯¤¤¤¿·Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÆÈÎ©¤·¤¿¼Ô¤Ï´³¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø¼è°Ñ¤ÏÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤È²ò¼á¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡È¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¡É¤«¤éÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¦¹äÎÏºÌ²ê¤é½÷Í¥¤¬¼¡¡¹¤ËÂà½ê¤¹¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¤¬²ñÄ¹¤ËÂà¤¡¢¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¼ÒÄ¹¤È¡Ö»Å»ö¤Î»ÅÊý¤ò½ä¤ê³Î¼¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤Î¤¬ÍýÍ³¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈóÆñ¤ÎÌÜ¤Ï»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëµÕÅ¾¸½¾Ý¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÆÈÎ©¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤ÏÀ¤Î¸«¤ëÌÜ¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²èÀ½ºî¥µ¥¤¥É¤â¡Ö¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤Ï»öÌ³½ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯µ¯ÍÑ¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÂà½ê¼Ô¤Î¶Ó¸ÍÎ¼¤¬¥É¥é¥Þ¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤¬CM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤³¤Î´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¡»¡»¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¡£FAÀë¸À¤·¤¿ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤«¤é¤âÀ¼¤¬³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤â³Î¤«¤Ê¼«¿®¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÆÈÎ©¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤¬Â·¤¦¡£
¢£NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡»È¤¦Â¦¤â»öÌ³½ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ³¦¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬NHK¤ÎÄ«¥É¥é¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤äÏÆÌò¤Î°ìÉô¤Ï¸¶Â§¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·è¤Þ¤ë¡£ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌò¤ËÅ¬¤·¤¿½÷Í¥¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£º»è½¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î½÷Í¥¤Ç¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤Ï¤Þ¤êÌò¤ÈÉ¾È½¤â¤¤¤¤¡£
¡¡Ì±Êü¤Ë¤â¿·¤·¤¤Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1·î´ü¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¼¡¦½ã»Ò¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¡£¥É¥é¥ÞÀ©ºî¼Ô¤Î¸«¤ëÌÜ¤¬³Î¤«¤À¤Ã¤¿¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ä«¥É¥é½Ð¿È¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢²Ï¹ç¤Î½Ð¸½¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ±Êü¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆÈÎ©¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²èÀ½ºîÂ¦¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÆóÅÄ°ìÈæ¸Å¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë