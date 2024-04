【RIG 300 PRO HC】6月20日 発売予定価格:5,478円

3goo(サングー)は、NACON製ゲーミングヘッドセット「RIG 300 PRO HC」を6月20日より日本国内で発売する。価格は5,478円。本日4月11日より全国の販売店で予約受付を開始した。

「RIG 300 PRO HC」は、精密にチューンナップされた40mmドライバーとノイズ遮断イヤーカップが調和し、豊かな低音と正確な高音を再現。3.5mmプラグの有線接続で、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox/Nintendo Switch/PC/モバイルといった様々なプラットフォームに対応する。PlayStation 3D オーディオも楽しめる。

柔軟性があり、耐久性に優れたヘッドフレームを備えており、重さは、わずか233gの超軽量設計。クッション性のある快適なパッドを採用することで、長時間のゲームプレイでも疲れにくい仕様となっている。マイクは持ち運びにも収納にも便利なフリップアップ式。カラーはブラックとホワイトの2色。

【RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット トレーラー】

(C) 2023 NACON S.A. Nacon and RIG are trademarks of NACON S.A. registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Distributed by 3goo K.K.