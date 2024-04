(MCU)のお騒がせヴィラン、ロキを演じた。「ロキ」シーズン2での出演を終えた今、再演の目処は立っていないようだが、もしMCUを再訪するなら戦ってみたい相手はいるだろうか。米Varietyからの質問にヒドルストンが答えた相手とは……。

米イベントに登場したヒドルストンは、インタビュアーから「ロキには誰と対決してほしいですか?」との質問を受けると、「おやおや」と悩ましげな様子で少しの沈黙を見せた後、今後のMCUに新たに加わるヒーローたちに着目。「確かX-MENとかが控えていますよね?」と確認した後、ウルヴァリンの名前を挙げた。

ウルヴァリンといえば、20世紀フォックス時代の『X-MEN』シリーズで同役を演じたヒュー・ジャックマンが2024年7月公開予定の『デッドプール&ウルヴァリン』でMCUへ参戦。タイミングとしては完璧だ。ヒドルストンは「私の記憶が合っていれば、ウルヴァリンはアベンジャーズの初期メンバーですよね」としながら、「コミックを見れば歴史があると思うので、自分が持っているコミックを掘り出して、確認してみなければいけませんね」とロキ対ウルヴァリンに意欲を見せた。

ヒドルストンには、個人的なつながりからロキとの対決を望むキャラクターがもう1人。チャーリー・コックス演じるデアデビル/マット・マードックだ。ヒドルストンとコックスはブロードウェイ『Betrayal』で共演しており、ハロウィンの日には一緒になど、大の仲良しとしても知られている。ヒドルストンが「彼の作品がやってきますよね」と語る通り、コックスはデアデビル役として復活するMCUドラマ「デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)」の配信を2025年春に控えているところ。そんなデアデビルとの対決に「楽しそうですね」とヒドルストンは語った。

ところでロキといえば、ドラマ「ロキ」シーズン2を通じてMCUにおける大役を担うことになった。上述の対決を実現するには、ロキ自身の物語も前に進める必要が出てくるが、ヒドルストンいわく「ロキ」シーズン3の可能性については現状「」という。ひとまずは、順次MCUに参戦するウルヴァリンやデアデビルの活躍に期待したいところだ。

