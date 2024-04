人類よ、ひれ伏せ──。

『猿の惑星』シリーズ最新作『猿の惑星/キングダム』より、“冷酷な独裁者”プロキシマス・シーザーの恐ろしい姿を捉えた日本版ポスターと特別映像が公開された。

日本版ポスターは、「人類よ、ひれ伏せ。」のコピーが一際強烈な印象を放つ仕上がり。武器を手に持ち、若き猿のノアと少女・ノヴァの前に大きく立ちはだかるプロキシマス・シーザーが映されたこのポスターからも、彼の持つ圧倒的な権力と強い意志を感じる。彼らを待ち受けるのは、人間との共存か、それとも猿による完全支配なのか。

同時に公開された特別映像は、世界を支配し、人間を徹底的に排除しようと計画するプロキシマスシーザーが、築かれてゆく自身の帝国を前に、「なんて素晴らしい日だ」と放つシーンから始まる。さらに、目の前にひざまずき忠誠を誓う猿たちにもそのフレーズを何度も復唱させながら映し出されるのは、逃げ惑う人間を捕まえようとする猿たちの姿と、「人類に告ぐ。世界を支配するのは、猿だ」という言葉。立ち向かおうとするノアと秘密を握るノヴァは、その圧倒的な力に共に立ち向かい、猿と人間の共存の世界を目指せるのか。



本作の舞台は、今から300年後の世界。高い知能と言語を得た猿の暴君が絶対的な支配を目論み、巨大な帝国“キングダム”を築こうとしていた。一方で人類はウィルスにより退化し、知能や言語だけでなく、文化、技術、社会性までも失い、まるで野生動物のような存在となっていた。

これまで、作品のテーマとして様々な形で描かれてきた“共存”と“対立”。完全新作となる本作では、猿と人間の共存をかけ、“猿&人間”VS “猿”の新たなる衝突が圧倒的なスケールで描かれる。

高度な知能を得た猿たちの反乱、人類の文明崩壊、そして猿と人類の戦争、世界の支配者が変わりゆく激動の歴史のうねりを心揺さぶるドラマと共に描き、全世界が衝撃のラストに息をのみ、大反響を呼んだ映画史に残る神話的『猿の惑星』が完全新作として新たなストーリーで誕生する。

『猿の惑星/キングダム』は2024年5月10日に日米同時公開。

