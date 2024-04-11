１１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・マネーストック

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が定例会見

※米・３０年物国債入札

※インド，インドネシア，マレーシア，トルコ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：タマホーム<1419>，ローソン<2651>，ハローズ<2742>，大黒天<2791>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，住江織<3501>，ほぼ日<3560>，メディアドゥ<3678>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，ウイングアク<4432>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＦＩＸＥＲ<5129>，ＡＢＥＪＡ<5574>，ローツェ<6323>，東洋電<6505>，佐鳥電機<7420>，小津産業<7487>，進和<7607>，シグマ光機<7713>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，ブックオフＧ<9278>，乃村工芸社<9716>，オオバ<9765>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>ほか

※東証グロース上場：ハンモック<173A>



出所：MINKABU PRESS