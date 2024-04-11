・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８６．２１ドル（＋０．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３４８．４ドル（－１４．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７９６．１セント（＋７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５８．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３４．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６４．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．８６（＋１．１３）

出所：MINKABU PRESS