１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８６．２１ドル（＋０．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４８．４ドル（－１４．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７９６．１セント（＋７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５８．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６４．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．８６（＋１．１３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８６．２１ドル（＋０．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４８．４ドル（－１４．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７９６．１セント（＋７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５８．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６４．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．８６（＋１．１３）
出所：MINKABU PRESS