◆TXT「今年の歌手賞」「今年のアルバム賞」受賞

【モデルプレス=2024/04/11】韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)が10日、神奈川県横浜市のKアリーナ横浜で開催された授賞式、第1回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2024」)に出演した。「ASEA ARTIST OF THE YEAR」「ASEA ALBUM OF THE YEAR」「ASEA THE PLATINUM」など多数の賞を受賞した同グループ。スピーチでは「MOA大好き!」と日本語で可愛らしく愛を伝える姿も印象的だった。

◆「ASEA 2024」初開催

ステージでは、新曲「Deja Vu」「I'll See You There Tomorrow」を儚くも力強い魅力たっぷりに披露した。アジアを代表するアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる「ASEA 2024」は今回が初開催。韓国エンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」とオンラインエンターテインメント媒体「@STAR1」が主催を務め、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主幹する。今回イベントには、Stray Kids、NiziUなど、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。MCは少女時代のユリ、2PMのテギョンが、大賞のプレゼンターはソン・スンホンとチョン・ヨビンが務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】