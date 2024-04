◆TREASURE、HIP-HOP賞も受賞

【モデルプレス=2024/04/11】グローバルボーイズグループ・TREASURE(トレジャー)が10日、神奈川県横浜市のKアリーナ横浜で開催される授賞式、第1回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2024」)に出演した。「ASEA THE BEST HIP-HOP」、「ASEA THE BEST TOURING ARTIST」、「ASEA PLATINUM OF THE WORLD WIDE」を受賞したTREASURE。「HIP-HOP」での受賞を受けてハルト(HARUTO)は「この賞をいただけたのはTREASURE MAKERのみなさんのおかげで受賞できたので、TREASURE MAKERの皆さん大好きです。頑張ります」と意気込み、「TOURING ARTIST」での受賞を受けヨシ(YOSHI)は「日本全国で周らせていただいてたんですけど、最後の公演をここKアリーナで行いました。そこでこんな素敵な賞をいただけたことを光栄に思いますし…思います」と言葉に迷いながら述べていくと会場から歓声が沸き起こった。

◆「ASEA 2024」初開催

その後のステージでは2曲を披露。「WARNING」の怪しげな映像が開けると、「BONA BONA」で熱く盛り上げ、会場を揺らす。「I WANT YOUR LOVE」では激しい証明とともに、見事なラップ、ボーカルが会場に一体感を生んだ。アジアを代表するアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる「ASEA 2024」は今回が初開催。韓国エンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」とオンラインエンターテインメント媒体「@STAR1」が主催を務め、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主幹する。今回イベントには、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、NiziUなど、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。MCは少女時代のユリ、2PMのテギョンが、大賞のプレゼンターはソン・スンホンとチョン・ヨビンが務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】