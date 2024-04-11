　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円安の3万9120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41632.91円　　ボリンジャーバンド3σ
40944.48円　　ボリンジャーバンド2σ
40256.04円　　ボリンジャーバンド1σ
39770.00円　　一目均衡表・転換線
39581.81円　　10日日経平均株価現物終値
39567.60円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39366.00円　　5日移動平均
39120.00円　　11日夜間取引終値
38879.16円　　ボリンジャーバンド-1σ
38642.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38190.72円　　ボリンジャーバンド2σ
37502.29円　　ボリンジャーバンド3σ
37450.00円　　75日移動平均
36405.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34321.90円　　200日移動平均


株探ニュース