日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円安の3万9120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41632.91円 ボリンジャーバンド3σ
40944.48円 ボリンジャーバンド2σ
40256.04円 ボリンジャーバンド1σ
39770.00円 一目均衡表・転換線
39581.81円 10日日経平均株価現物終値
39567.60円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39366.00円 5日移動平均
39120.00円 11日夜間取引終値
38879.16円 ボリンジャーバンド-1σ
38642.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38190.72円 ボリンジャーバンド2σ
37502.29円 ボリンジャーバンド3σ
37450.00円 75日移動平均
36405.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34321.90円 200日移動平均
株探ニュース
41632.91円 ボリンジャーバンド3σ
40944.48円 ボリンジャーバンド2σ
40256.04円 ボリンジャーバンド1σ
39770.00円 一目均衡表・転換線
39581.81円 10日日経平均株価現物終値
39567.60円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39366.00円 5日移動平均
39120.00円 11日夜間取引終値
38879.16円 ボリンジャーバンド-1σ
38642.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38190.72円 ボリンジャーバンド2σ
37502.29円 ボリンジャーバンド3σ
37450.00円 75日移動平均
36405.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34321.90円 200日移動平均
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