果汁工房果琳が2024年もサンリオキャラクター大賞とコラボ！可愛すぎる9種のジュース＆コースターは見逃せない。

ジュース専門店の「果汁工房果琳」は、2024年4月11日からサンリオとのコラボジュースを販売します。

特典付きのコラボジュース

「2024年サンリオキャラクター大賞」は、450以上あるキャラクターの中から選ばれた90キャラクターがエントリーする人気イベントです。「果汁工房果琳」は2022年からコラボ企画を始め、今回は新たに3キャラクターが登場します。

ラインナップは「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「ポチャッコ」「ハローキティ」「マイメロディ」「ハンギョドン」「リトルツインスターズ」「タキシードサム」で、各キャラクターの専用カップで提供します。

コラボジュースは1店舗につき3商品ずつの取り扱いで、コラボジュース550円以上の購入ごとにイベントの投票シールが1枚もらえます。投票シールは店頭にある専用ポスターに貼ることで、推しキャラクターに投票可能です。

<パターンA店舗>

・シナモロールのふわふわバナナミルク

・タキシードサムのごくごくマンゴーパイン

・クロミのツンデレブルーベリーミルク

<パターンB店舗>

・ポムポムプリンのおひるねパイン

・リトルツインスターズの夢みるベリーミックス

・ポチャッコのうきうき黒ゴマバナナミルク

<パターンC店舗>

・ハローキティのなかよしりんごスムージー

・ハンギョドンのにこにこレモネード

・マイメロディのメロメロイチゴミルク

価格は各テイクアウト637円・イートイン649円で、Mサイズのみとなります。5月26日まで開催し、在庫が無くなり次第早期終了する場合もあります。

販売店舗は、全国のフルーツバー店舗(果汁工房果琳/Wonder Fruits/フルーツバーAOKI/V2&M)です。4月3日時点で178店舗(4月オープン店舗はオープン日から販売、5月オープン店舗は販売対象外です)。

なお、各店の販売商品は公式サイト(https://k-karin.jp/)で確認してください。

また、購入特典として限定デザインのコースターが1杯につき1枚もらえます。9キャラクターに加えてシークレットが1種あり、ランダム配布なのでどれがもらえるかはお楽しみに。

※価格はすべて税込表記です。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647639