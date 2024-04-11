ÃøÌ¾´ë¶È¤ÎÁÏ¶È¼Ô3¿ÍŽ¢ÈÓÅÄ·»ÄïŽ£²¿¤¬¥¹¥´¤¤¤Î¤«
4·î2Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿¥ª¡¼¥±¡¼ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÈÓÅÄ´«»á¡Ê»£±Æ¡§É÷´Ö ¿Î°ìÏº¡Ë
¡ÖÆñ·»ÆñÄï¡Ê¤Ê¤ó¤±¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¡Ë¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£·»Äï¤¬¤È¤â¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢·»ÄïÂ·¤Ã¤Æ·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿»öÎã¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
·ÐºÑ³¦¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆñ·»ÆñÄï¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÏÅç´î¹¥»á¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤È²ÏÅçÇî»á¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡Ë¤Î²ÏÅç·»Äï¤ä¡¢¡Ö»º¶È³¦¤Î¾¡Ëó»°·»Äï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¡Ëó¹±µ×»á¡ÊÅìµþÅÅÎÏ¡Ë¡¢¾¡Ëó¹§Íº»á¡Ê¶å½£ÀÐÌý¡á¸½ENEOS¡Ë¡¢¾¡ËóÀëÉ×»á¡Ê´Ý¹È¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
·»Äï3¿Í¤¬µ¯¶È²È¡ÖÈÓÅÄ·»Äï¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢·»Äï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ìÂå¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¿ë¤²¤¿¡Öµ¯¶È²È·»Äï¡×¤È¤Ê¤ì¤Ðµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¶È³¦ºÇÂç¼ê¥»¥³¥à¤ÎÈÓÅÄÎ¼»á¡Ê¸ÞÃË¡Ë¡¢¼óÅÔ·÷1ÅÔ3¸©¤Ë152Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤òÁÏ¶È¤·¤¿ÈÓÅÄ´«»á¡Ê»°ÃË¡Ë¡¢µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÁö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅ·¶é¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥ó¥¢¥é¥¤¥É¡×¤ÎÈÓÅÄÊÝ»á¡Ê¼¡ÃË¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¤ë¡ÖÈÓÅÄ·»Äï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
³Æ»á¤È¤âÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£²È¶È¤Î¼òÌä²°¡Ö²¬±Ê¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡Ë¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎÈÓÅÄÇî»á¤â¡¢Á´¹ñÌó120¼Ò¤ÎÂ¢¸µ¤¬Ã°Àº¤³¤á¤ÆÂ¤¤Ã¤¿ÎÉ¼Á¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¡¢Á´¹ñ1500Å¹¤¢¤Þ¤ê¤Î¼òÈÎÅ¹¤òÄÌ¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼ÁÈ¿¥¡ÖÆüËÜÌ¾Ìç¼ò²ñ¡×¤òÈ¯Â¤·¤¿¡£
Æñ·»ÆñÄï¤ÊÈÓÅÄ·»Äï¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2023Ç¯1·î7Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈÓÅÄÎ¼»á¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ2024Ç¯4·î2Æü¡¢ÈÓÅÄ´«»á¡ÊµýÇ¯96ºÐ¡Ë¤¬ÀÂµî¤·¤¿¡£
´«»á¤Ï1928Ç¯3·î23Æü¤Ë¼Â²È¤ÎÆüËÜ¶¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£1945Ç¯¤ËÀïÁ°¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·³¿Í¤ò°éÀ®¤¹¤ë³¤·³Ê¼³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÀï¤ò·Þ¤¨¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²È¶È¤Î²¬±Ê¾¦Å¹¡Ê¸½²¬±Ê¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£
1958Ç¯¤Ë²¬±Ê¾¦Å¹¤Î¾®ÇäÉôÌç¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦¾åÈÄ¶¶¤Ë¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×1¹æÅ¹¤ò³«Å¹¡£1967Ç¯¡¢²¬±Ê¾¦Å¹¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¥ª¡¼¥±¡¼¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö¹âÉÊ¼Á¡¦Everyday Low Price¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è°ìÈÖ¤Î°ÂÃÍ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖEveryday Low Cost¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Æ°È¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£ÉÊ¼Á¡¦Á¯ÅÙ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Àµ³Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¸ÜµÒ¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¡Ö¥ª¥Í¥¹¥È¡ÊÀµÄ¾¡Ë¥«¡¼¥É¡×¤òÉ½¼¨¤·¤¿¡£
2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï¶äºÂ¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¶äºÂ²Á³Ê¡×¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢ ¡Ö¹âÉÊ¼Á¡¦Everyday Low Price¡×¤ò´Ó¤ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î1¹æÅ¹¤òÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼èºà¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿ÈÓÅÄ·»Äï¤Î¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×
É®¼Ô¤Ï¡Ö·»Äï¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢ÈÓÅÄ·»Äï³Æ»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
·»Äï¤À¤«¤é»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Î¿è¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿Í¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²¿¤«¤¬¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤âÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅöÁ³¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢É®¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ¼Ò³°¤Î¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤ÎÈÓÅÄ·»Äï³Æ»á¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¦¿ÍÆ»¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÉ½¸½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÓÅÄ·»Äï¤ÎÍ¥¤ì¤¿»×¹ÍÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¾¦¿Í¡Ê´ë¶È²È¡Ë¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¤Î¹½ÁÛÎÏ¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤òËá¤¯¾å¤Ç¡¢Éã¡¦ÈÓÅÄÌæ¼£Ïº»á¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
²¬±Ê¤Ï1884Ç¯¡ÊÌÀ¼£17Ç¯¡Ë¤Ë¡Ö²¬ËÜ²°¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£½éÂå¤ÎÈÓÅÄ±ÊµÈ»á¤¬Ì£Á¹¡¦¾ßÌý¡¦¼ò¤Î¾®Çä¶È¤òÆüËÜ¶¶ÇÏ¶ôÄ®¤Ç»Ï¤á¡¢2ÂåÌÜ¤ÎÌæ¼£Ïº»á¤¬²°¹æ¤ò¡Ö²¬±Ê¾¦Å¹¡×¤ËÊÑ¤¨²·Çä¶È¤ËÅ¾¶È¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ·»Äï¤ÎÉã¤â¤¿¤ó¤Ë¿Æ¤Î»ö¶È¤ò¸å·Ñ¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀ¤½±·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¶¶¾¦¿Í¤Î¿´¹½¤¨¤Ï»à¼é¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
Î¼»á¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤¬¡¢ËèÆüÍ¼¿©»þ¡¢Éã¤Ï5¿Í¤Î·»Äï¤òÄ¹ÃË¤«¤é¸ÞÃË¤Þ¤Ç½çÈÖ¤ËÀµºÂ¤µ¤»¡¢¿©»ö¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤±¤ëÁ°¤Ë·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÂç¿Í¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢5¿Í·»ÄïÁ´°÷¤Ë°Õ¸«¡Ê¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤òµá¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£Î¼»á¤Ë½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡Ö·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Éã¤ÏÆÍÁ³¡¢Î¼»á¤ÎÁ°¤ËÍè¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÍ¡¤·¤¿¡£
¡Ö·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤È¤Ï²¿»ö¤«¡£¤ªÁ°¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ªÁ°¤À¤±¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤°Õ¸«¤ò¸À¤¨¡×
¤½¤·¤Æ¡¢·±¼¨¤ÎºÇ¸å¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤ÏËè²óÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ë¸Û¤ï¤ì¤ë¿È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ê¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ½é¤á¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë
·Ð±Ä¼Ô¡Ê¾¦¿Í¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¿´ÆÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡Ö»êÀ¿Å·¤ËÄÌ¤º¡×
´«»á¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ª¡¼¥±¡¼¤Î·Ð±Ä¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Ç®Îõ¤Ê¥ª¡¼¥±¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¶âÌÙ¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ½é¤á¤ÆÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×
¡Ö¥ª¥Í¥¹¥È¡ÊÀµÄ¾¡Ë¥«¡¼¥É¡×¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
Ìæ¼£Ïº»á¤Ï¾¦ÇäÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤âÇ®¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Î¼»á¤Ï¥»¥³¥à¤òÁÏ¶È¤¹¤ëÁ°¡¢¾Ú·ô²ñ¼ÒÀßÎ©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´«»á¤â²¬±Ê¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¡¢ÆüËÜ¶¶¤«¤é¤µ¤Û¤É±ó¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³õÄ®¤Î¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ËËèÆü¡¢¡ÖÉã¤Î¤Ä¤«¤¤¡×¤Ç³õÄ®¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÇä¤êÇã¤¤¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤í¡¢¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤òÌæ¼£Ïº»á¤¬Á÷¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â»ÆÀ´ªÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢³ô¤Ï¤¿¤¤¤·¤ÆÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¡¢¾¦Çä¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤à½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¤ì¤¿¾¦¿Í¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤Â³¤±¼ÂÁ©¤¹¤ë»ÑÀª
ÈÓÅÄ²È¤Ë¤Ï²ÈÊÁ¤Î¤¤¤¤²È¤«¤é¸ÌÀ¤Ê»ÒÄï¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òÎã¤¨¤¿¡ÖÍõÅÄÀ¸¶Ì ¡Ê¤é¤ó¤Ç¤ó¤·¤ç¤¦¤®¤ç¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö²ÈÊÁ¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë»ñ»º²È¤äÌ¾ÍÀ¤¢¤ë²È·Ï¤Î¤ß¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÈÓÅÄ²È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¤ì¤¿¾¦¿Í¡Ê·Ð±Ä¼Ô¡Ë¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤Â³¤±¼ÂÁ©¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ò¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÀâ¤¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤µ¤»¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤ËËèÆü¡¢¶µ°é¤·¤¿¡£
ºÙ¤«¤Ê¹ÔÆ°¡¢»ÑÀª¤Ë¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Éã¡¦Ìæ¼£Ïº»á¤ÏÂ©»Ò¤¬¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤·¤ã¤¬¤à¤Ê¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÃí°Õ¤·¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤¿¤»¤¿¡£
Éã¤Î¸·¤·¤µ¤òÍ¥¤·¤µ¤ÇÃæÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡Ê¤Ê¤Ä»á¡Ë¤âµ¤¤Î´Ë¤ß¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Õ¤Ë¡Ö¥¢¡¼¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤³¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÖÃË¤¬¤¿¤áÂ©¤Ê¤ó¤«¤Ä¤¯¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡£
¤¤¤Þ¤É¤¡¢¡ÖÃË¤¬¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤¦¤È¡Ö¤Õ¤È¤É¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢Êì¤Ê¤Ä»á¤Ï¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÖÃË¤¬¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤É¤¯¤ÉÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤ó¤À¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÃË¡×¤Î¼Ò²ñÅªµ¬ÈÏ¤¬¸½ºß¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÀïÁ°·¿ÉãÀ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÈÓÅÄ²È¤Î¾¦¿Í¡Êµ¯¶È²È¡Ë¶µ°é¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï5¤ÄÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£¡¾¦²È¤È¤¤¤¦²ÈÄí´Ä¶¡¢¢³×¿··¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìæ¼£Ïº»á¤ÎÂ¸ºß¡¢£ÀïÁ°·¿ÉãÀ¤ò²ÈÄíÆâ³°¤È¤â¤¬¹ÎÄê¤¹¤ë¼Ò²ñÅªµ¬ÈÏ¡¢¤Â©»Ò¤¿¤Á¤¬Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Â©»Ò¤¿¤Á¤ËÌ¿Îá¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ï¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¡½¡½¤³¤È¤Ê¤É¤À¡£
ÈÓÅÄ·»Äï¤ÏÁ´°÷¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡Ë¤ÈÀï¸å¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£
Àï»þÃæ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¾ÅÆî¤ËÁÂ³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¶¶¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅìµþÂç¶õ½±¤Ç¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤Û¤É¶¯µ¤¤À¤Ã¤¿Éã¤¬¾Æ¤±¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²¬±Ê¤ò¸«¤Æ¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ·»Äï¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ä¤·¤¤¡Ö¤ª¤ä¤¸¤ÎÇØÃæ¡×¤ò¸«¤¿Ä¹ÃË¤ÎÇî»á¤ÏÄï¤¿¤Á¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¿ÊÃó·³¤ÎÊ¼Ââ¤¬¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò³ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¤¾¡×
ÁÏÂ¤À¤ËÉÙ¤ó¤Àµ¯¶È²ÈÀº¿À¤ÎË¨²ê
¤È¤³¤í¤¬¡¢À½Â¤ÊýË¡¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·»Äï¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥´¥à¤À¤«¤é¡¢¥´¥àÄ¹¡Ê·¤¡Ë¤Ç¤âÍÏ¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Âç¼ºÇÔ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÍÄÃÕ¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ë¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ËÉÙ¤ó¤Àµ¯¶È²ÈÀº¿À¤ÎË¨²ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
Ìæ¼£Ïº»á¤Î¤è¤¦¤ÊÉã¿Æ¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤À¤í¤¦¡£²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤ï¤«¤ê¤Î¤è¤¤¡ÖÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¡×¤¬¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¼õ¸³À¸³ÎÊÝ¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤ÇÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤ËÅ¾¤¸¤¿´ë¶È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤ä¾å»Ê¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÈÌ¼Ò°÷¤¬¡¢´ÉÍý¿¦¤ä¼ÒÄ¹¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ã¯¤â¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ë¸ÀÍÕ¿ô¤¬¸º¤ê¡¢±óÎ¸¤À¤é¤±¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤»þÂå¡×¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£É®¼Ô¤Ï¤¿¤ó¤ËÀÎ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²¹¸ÎÃÎ¿·¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÊÄ¹ÅÄ µ®¿Î ¡§ ·Ð±Ä³Ø¼Ô¡¢·Ð±ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë