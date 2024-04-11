アトレティコとドルトムントのスタメンが発表！ グリーズマン、サンチョらともに主力が並ぶ
チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグ
会場：シビタス・メトロポリターノ／28:00試合開始
欧州サッカー連盟（UEFA）は10日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグに臨むアトレティコ・マドリードとドルトムントのスターティングメンバーを発表した。
ファーストレグをホームで戦うアトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、2トップにアルバロ・モラタとアントワーヌ・グリーズマンを並べ、中盤にはマルコス・ジョレンテ、コケ、ロドリゴ・デ・パウルを起用。古巣戦となるアクセル・ヴィツェルは最終ラインの一角として先発する。対するドルトムントは、センターフォワードにニクラス・フュルクルクが入り、2列目にジェイドン・サンチョ、ユリアン・ブラント、カリム・アデイェミを置いた「4−2−3−1」で臨むと見込まれている。
■アトレティコ・マドリード
＜スタメン＞
▼GK
13 ヤン・オブラク
▼DF
16 ナウエル・モリーナ
20 アクセル・ヴィツェル
2 ホセ・マリア・ヒメネス
3 セサル・アスピリクエタ
12 サムエウ・リーノ
▼MF
14 マルコス・ジョレンテ
6 コケ
5 ロドリゴ・デ・パウル
▼FW
7 アントワーヌ・グリーズマン
19 アルバロ・モラタ
＜ベンチ＞
▽GK
1 ホラツィウ・モルドヴァン
31 アントニオ・ゴミス
▽DF
4 ガブリエウ・パウリスタ
15 ステファン・サヴィッチ
23 ヘイニウド・マンダーヴァ
▽MF
8 サウール・ニゲス
17 ロドリゴ・リケルメ
18 アルトゥール・フェルメーレン
24 パブロ・バリオス
30 サリム・ジェバリ・ハンヌウーニ
▽FW
10 アンヘル・コレア
■ドルトムント
＜スタメン＞
▼GK
1 グレゴール・コベル
▼DF
26 ユリアン・リエルソン
15 マッツ・フンメルス
4 ニコ・シュロッターベック
22 イアン・マートセン
▼MF
20 マルセル・ザビツァー
23 エムレ・ジャン
10 ジェイドン・サンチョ
8 フェリックス・ヌメチャ
27 カリム・アデイェミ
▼FW
14 ニクラス・フュルクルク
＜ベンチ＞
▽GK
33 アレクサンダー・マイヤー
35 マルセル・ロトカ
▽DF
17 マリウス・ヴォルフ
25 ニクラス・ズーレ
▽MF
6 サリフ・エズカン
11 マルコ・ロイス
19 ユリアン・ブラント
▽FW
9 セバスティアン・ハラー
16 ジュリアン・デュランビル
18 ユスファ・ムココ
43 ジェイミー・バイノー・ギテンス