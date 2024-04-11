アトレティコとドルトムントのスタメンが発表！　グリーズマン、サンチョらともに主力が並ぶ

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チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグ


会場：シビタス・メトロポリターノ／28:00試合開始

　欧州サッカー連盟（UEFA）は10日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグに臨むアトレティコ・マドリードとドルトムントのスターティングメンバーを発表した。

　ファーストレグをホームで戦うアトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、2トップにアルバロ・モラタとアントワーヌ・グリーズマンを並べ、中盤にはマルコス・ジョレンテ、コケ、ロドリゴ・デ・パウルを起用。古巣戦となるアクセル・ヴィツェルは最終ラインの一角として先発する。対するドルトムントは、センターフォワードにニクラス・フュルクルクが入り、2列目にジェイドン・サンチョ、ユリアン・ブラント、カリム・アデイェミを置いた「4−2−3−1」で臨むと見込まれている。

■アトレティコ・マドリード


＜スタメン＞
▼GK
13　ヤン・オブラク
▼DF
16　ナウエル・モリーナ
20　アクセル・ヴィツェル
2　ホセ・マリア・ヒメネス
3　セサル・アスピリクエタ
12　サムエウ・リーノ
▼MF
14　マルコス・ジョレンテ
6　コケ
5　ロドリゴ・デ・パウル
▼FW
7　アントワーヌ・グリーズマン
19　アルバロ・モラタ

＜ベンチ＞
▽GK
1　ホラツィウ・モルドヴァン
31　アントニオ・ゴミス
▽DF
4　ガブリエウ・パウリスタ
15　ステファン・サヴィッチ
23　ヘイニウド・マンダーヴァ
▽MF
8　サウール・ニゲス
17　ロドリゴ・リケルメ
18　アルトゥール・フェルメーレン
24　パブロ・バリオス
30　サリム・ジェバリ・ハンヌウーニ
▽FW
10　アンヘル・コレア

■ドルトムント


＜スタメン＞
▼GK
1　グレゴール・コベル
▼DF
26　ユリアン・リエルソン
15　マッツ・フンメルス
4　ニコ・シュロッターベック
22　イアン・マートセン
▼MF
20　マルセル・ザビツァー
23　エムレ・ジャン
10　ジェイドン・サンチョ
8　フェリックス・ヌメチャ
27　カリム・アデイェミ
▼FW
14　ニクラス・フュルクルク

＜ベンチ＞
▽GK
33　アレクサンダー・マイヤー
35　マルセル・ロトカ
▽DF
17　マリウス・ヴォルフ
25　ニクラス・ズーレ
▽MF
6　サリフ・エズカン
11　マルコ・ロイス
19　ユリアン・ブラント
▽FW
9　セバスティアン・ハラー
16　ジュリアン・デュランビル
18　ユスファ・ムココ
43　ジェイミー・バイノー・ギテンス