PSG、エンバペら強力3トップがスタメンに並ぶ！　バルサは負傷明けのフレンキーが先発入り

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チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグ


会場：パルク・デ・プランス／28:00試合開始

　欧州サッカー連盟（UEFA）は10日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグに臨むパリ・サンジェルマン（PSG）とバルセロナのスターティングメンバーを発表した。

　ファーストレグをホームで戦うPSGのルイス・エンリケ監督は、最前線にウスマン・デンベレ、キリアン・エンバペ、マルコ・アセンシオの3枚を並べた「4−3−3」を採用し、自身の古巣であるアウェイチームから勝利を狙う。対するバルセロナは、3トップにラミン・ヤマル、ロベルト・レヴァンドフスキ、ハフィーニャを配置。負傷により出場が不透明となっていたフレンキー・デ・ヨングが先発に名を連ね、同じく欠場が続くペドリはベンチからのスタートとなっている。
　

■パリ・サンジェルマン


＜スタメン＞
▼GK
99　ジャンルイジ・ドンナルンマ
▼DF
5　マルキーニョス
35　ルーカス・ベラルド
21　リュカ・エルナンデス
25　ヌーノ・メンデス
▼MF
17　ヴィティーニャ
19　イ・ガンイン
8　ファビアン・ルイス
▼FW
10　ウスマン・デンベレ
7　キリアン・エンバペ
11　マルコ・アセンシオ

＜ベンチ＞
▽GK
1　ケイラー・ナバス
80　アルナウ・テナス
▽DF
15　ダニーロ・ペレイラ
37　ミラン・シュクリニアル
42　ヨーラム・ザグ
▽MF
4　マヌエル・ウガルテ
28　カルロス・ソレール
33　ワレン・ザイール・エムリ
41　セニー・マユル
▽FW
9　ゴンサロ・ラモス
23　ランダル・コロ・ムアニ
29　ブラッドリー・バルコラ

■バルセロナ


＜スタメン＞
▼GK
1　マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
▼DF
23　ジュール・クンデ
4　ロナルド・アラウホ
33　パウ・クバルシ
2　ジョアン・カンセロ

▼MF
21　フレンキー・デ・ヨング
20　セルジ・ロベルト
22　イルカイ・ギュンドアン
▼FW
27　ラミン・ヤマル
9　ロベルト・レヴァンドフスキ
11　ハフィーニャ

＜ベンチ＞
▽GK
13　イニャキ・ペーニャ
26　アンデル・アストララガ
▽DF
5　イニゴ・マルティネス
15　アンドレアス・クリステンセン
17　マルコス・アロンソ
39　エクトル・フォルト
▽MF
8　ペドリ
16　フェルミン・ロペス
18　オリオール・ロメウ
▽FW
7　フェラン・トーレス
14　ジョアン・フェリックス
19　ヴィトール・ロッキ