PSG、エンバペら強力3トップがスタメンに並ぶ！ バルサは負傷明けのフレンキーが先発入り
チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグ
会場：パルク・デ・プランス／28:00試合開始
欧州サッカー連盟（UEFA）は10日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグに臨むパリ・サンジェルマン（PSG）とバルセロナのスターティングメンバーを発表した。
ファーストレグをホームで戦うPSGのルイス・エンリケ監督は、最前線にウスマン・デンベレ、キリアン・エンバペ、マルコ・アセンシオの3枚を並べた「4−3−3」を採用し、自身の古巣であるアウェイチームから勝利を狙う。対するバルセロナは、3トップにラミン・ヤマル、ロベルト・レヴァンドフスキ、ハフィーニャを配置。負傷により出場が不透明となっていたフレンキー・デ・ヨングが先発に名を連ね、同じく欠場が続くペドリはベンチからのスタートとなっている。
■パリ・サンジェルマン
＜スタメン＞
▼GK
99 ジャンルイジ・ドンナルンマ
▼DF
5 マルキーニョス
35 ルーカス・ベラルド
21 リュカ・エルナンデス
25 ヌーノ・メンデス
▼MF
17 ヴィティーニャ
19 イ・ガンイン
8 ファビアン・ルイス
▼FW
10 ウスマン・デンベレ
7 キリアン・エンバペ
11 マルコ・アセンシオ
▽GK
1 ケイラー・ナバス
80 アルナウ・テナス
▽DF
15 ダニーロ・ペレイラ
37 ミラン・シュクリニアル
42 ヨーラム・ザグ
▽MF
4 マヌエル・ウガルテ
28 カルロス・ソレール
33 ワレン・ザイール・エムリ
41 セニー・マユル
▽FW
9 ゴンサロ・ラモス
23 ランダル・コロ・ムアニ
29 ブラッドリー・バルコラ
■バルセロナ
＜スタメン＞
▼GK
1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
▼DF
23 ジュール・クンデ
4 ロナルド・アラウホ
33 パウ・クバルシ
2 ジョアン・カンセロ
▼MF
21 フレンキー・デ・ヨング
20 セルジ・ロベルト
22 イルカイ・ギュンドアン
▼FW
27 ラミン・ヤマル
9 ロベルト・レヴァンドフスキ
11 ハフィーニャ
＜ベンチ＞
▽GK
13 イニャキ・ペーニャ
26 アンデル・アストララガ
▽DF
5 イニゴ・マルティネス
15 アンドレアス・クリステンセン
17 マルコス・アロンソ
39 エクトル・フォルト
▽MF
8 ペドリ
16 フェルミン・ロペス
18 オリオール・ロメウ
▽FW
7 フェラン・トーレス
14 ジョアン・フェリックス
19 ヴィトール・ロッキ