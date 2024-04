STARTO ENTERTAINMENTによる初の大型ライブイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」の東京公演が10日、東京ドームで行われた。「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」東京公演の模様東京公演の出演者は、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの13組72人(映像出演の佐藤勝利を含む)。NEWSは大阪公演のみの出演となる。

出演者を紹介する映像が流れた後、Hey! Say! JUMPがトップバッターを務め、各グループがそれぞれの持ち味を生かしたパフォーマンスでファンを魅了。Snow Manの「ブラザービート」では、終盤に他グループもステージに登場し、全員でダンスして盛り上がった。ラウールは「『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』へようこそ!」と声を張り上げ、永瀬廉は「本日は総勢13組72名で僕たちのエンターテインメントをお届けします!」、山田涼介は「日頃応援してくださっているファンの皆様に感謝の気持ちを込めて最高のパフォーマンスをお届けしたいと思います!」と挨拶。ジェシーは「被災されている方々にも届くように僕たち全力で声を出していきますので、皆さん声を出せますか!?」などとあおった後、「皆さん声出てます!」と太鼓判を押して笑いを誘っていた。その後、5月15日にCDデビューするAぇ! groupが登場。デビューが決定した喜びを感じさせる力強いパフォーマンスを届けると、小瀧望が「Aぇ! group、CDデビュー決定おめでとう!」と祝福した。グループの垣根を越えたパフォーマンスも披露。KAT-TUN、Kis-My-Ft2、Travis Japanのコラボでは、亀梨和也が「KAT-TUNのバックにずっとキスマイがついてくれて」と話し、Kis-My-Ft2のバックをTravis Japanが務めていたことから、「つながっているんだね」という声も上がった。timeleszは映像出演。「僕たちtimeleszはさらなる可能性を広げるためにメンバーを増やします。ただSexy Zoneとして歩んだ日々が消えるわけではありません。今までの思い出をぎゅっと抱いて、今度はtimeleszとしてこのドームに立ちたいと強く思っています」などと思いを伝えた後、リアルに会場にいるかのように感じさせるパフォーマンスを映像で届けた。その後、Hey! Say! JUMPの「ウィークエンダー」の際に、菊池風磨と松島聡がトロッコに乗って会場に登場し、A.B.C-Zも交え3組でコラボレーション。山田が菊池にもたれかかって歌唱すると大きな歓声が沸き起こった。WEST.は、SUPER EIGHTの演奏に乗せて「サムシング・ニュー」などを披露。重岡大毅は「俺たち暑苦しくて最高だろ! 愛してるぜ!」などと魂を込めたトークで会場を盛り上げた。WEST.は今年10周年、SUPER EIGHTは今年20周年という節目。「10周年、20周年、おめでとう!」「エイト兄さん20周年おめでとう!」とお祝いの言葉が飛び交った。SUPER EIGHTは、「ズッコケ男道」などで観客を魅了し、その後、他グループもステージに集結。ライブ終盤は、全グループ参加の豪華コラボで楽曲を届け、さらに会場の熱気は最高潮に。亀梨は「これからも素敵な景色を一緒にたくさん見ていきましょう」、玉森裕太は「僕らが今できるパフォーマンスを通して思いが届いてくれたらうれしく思います」、重岡は「僕たちの精一杯のパフォーマンス、これからも届くように頑張ります」、菊池は「この先もファンの皆さんと一緒に歩んでいけたらと思います。どうか僕たちと楽しい時間を過ごしてください」とそれぞれメッセージ。そして、大倉忠義の「いつもどんなときも応援してくださる皆様に感謝の思いを込めて最後にこの歌を送りたいと思います」という紹介から、同ライブの出演者が参加するプロジェクト「STARTO for you」によるチャリティーソング「WE ARE」を全員で熱唱。「つらい困難はあるけれど明るい明日や未来に向かって突き進もう」というエールを込めて楽曲を届けた。村上信五は「今日はありがとうございました。13組72名で少しでも皆さんに安心していただけるステージを作らせてもらいました」と話し、各グループが一組ずつ挨拶。そして村上は5月30日の大阪公演を生配信することを発表し、「今日は我々の新たな一歩、スタートだ思います。まだまだ不安はあると思いますが、どうぞ明るい未来にご一緒にお付き合いいただければ幸いです!」と呼びかけていた。大阪公演は、5月29・30日に京セラドーム大阪で開催される。