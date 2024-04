STARTO ENTERTAINMENTに所属するSUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey!Say!JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ!groupの13組72名(うちtimelesz佐藤勝利さんは舞台のため映像出演)が、東京ドーム公演「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」を開催。

4月10日、STARTO ENTERTAINMENTの本格始動を華やかに盛り上げました。

幕開けはHey!Say!JUMPから。山田涼介さんが“ヘイヘイヘイ!東京ドーム!騒ぐ準備できてるか!楽しんで行ってください“とファンに呼びかけると、会場5万5000人のボルテージは一気に頂点に。

各グループがそれぞれのヒット曲を披露する中、注目を浴びたのは5月15日のデビューが決まったばかりのAぇ!group。デビュー曲「《A》BEGINNING」を披露し、先輩グループたちから「おめでとう!」と祝福を受けました。

最後はプロジェクト“STARTO for you“チャリティーソング「WE ARE」を全員で初披露。

代表して挨拶したSUPER EIGHT村上信五さんは“皆さん今日はありがとうございました。いろんな気持ちで足を運んでくださったと思います。ドキドキもウキウキもあったでしょうけれども、改めてなかなか集うことがないであろう13組72名で少しでも皆さんに安心していただけるようなステージを作らせていただきました“と話し、“今日はとにかく、ここに足を運んでくださった皆さんが一番頑張ってくださったと思いますので、我々72名から拍手で皆さんに少しでも恩返しさせてください。ありがとうございました“と、出演者全員でファンに拍手を送って感謝しました。

公演は2時間15分、全42曲を披露。さらに5月30日に行われる大阪公演の生配信決定が発表されました。

村上さんは“今日が我々の本当の新たな一歩、STARTO(スタート)だと思います。まだまだ不安もあると思いますが、どうぞ明るい未来にお付き合いいただければ幸いです“とファンに呼びかけていました。



【担当:芸能情報ステーション】