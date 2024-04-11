Stray Kids（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2024/04/11】神奈川・Kアリーナ横浜にて10日、授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」（以下「ASEA 2024」）が開催された。ここでは受賞一覧をまとめる。

【写真】「ASEA 2024」豪華出演者一覧

◆「ASEA 2024」主な受賞一覧


◆BEST NEW ARTIST


・NCT WISH
・TWS
・ZEROBASEONE

◆ASEA HOT ICON


・Billlie
・FANTASY BOYS

◆ASEA HOT TREND


・Creepy Nuts
・ATBO

◆ASEA THE BEST STAR JAPAN


＜男性＞
・THE RAMPAGE

＜女性＞
・NiziU

◆ASEA THE BEST ROCK BARADO


・Young K

◆ASEA THE BEST HIP-HOP


・TREASURE

◆ASEA THE BEST BAND


・DAY6

◆ASEA THE BEST STAGE


・THE BOYZ

◆ASEA THE BEST STAGE JAPAN


・JO1

◆ASEA GLOBAL K-POP LEADER


・TOMORROW X TOGETHER

◆ASEA THE BEST STAR


・STAYC

◆ASEA THE BEST STAR


・THE BOYZ

◆ASEA THE BEST PERFORMANCE（group）


・TOMORROW X TOGETHER

◆ASEA THE BEST PERFORMANCE（solo）


・TAEMIN

◆ASEA THE BEST TOURING ARTIST


・TREASURE

◆ASEA THE BEST CONSEPTUAL ARTIST（group）


・THE BOYZ

◆ASEA THE BEST CONSEPTUAL ARTIST（solo）


・TAEMIN

◆ASEA THE BEST GROUP


＜男性＞
・Stray Kids

＜女性＞
・NiziU

◆ASEA PLATINUM OF THE WORLD WIDE


・TREASURE

◆ASEA SONG OF THE YEAR


・JUNG KOOK「Seven」

◆ASEA ARTIST OF THE YEAR


・TOMORROW X TOGETHER

◆ASEA ALBUM OF THE YEAR


・Stray Kids

◆ASEA THE PLATINUM


・TOMORROW X TOGETHER

◆ASEA THE GRAND PRIZE


・Stray Kids

◆「ASEA 2024」初開催


アジアを代表するアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる「ASEA 2024」は今回が初開催。韓国エンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」とオンラインエンターテインメント媒体「＠STAR1」が主催を務め、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主幹する。

今回イベントには、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、NiziUなど、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。MCは少女時代のユリ、2PMのテギョンが、大賞のプレゼンターはソン・スンホンとチョン・ヨビンが務める。（modelpress編集部）

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