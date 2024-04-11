【ASEA 2024主な受賞一覧】Stray Kidsが大賞受賞 NiziU・JO1・INIらも続々名連ねる
【モデルプレス＝2024/04/11】神奈川・Kアリーナ横浜にて10日、授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」（以下「ASEA 2024」）が開催された。ここでは受賞一覧をまとめる。
【写真】「ASEA 2024」豪華出演者一覧
・NCT WISH
・TWS
・ZEROBASEONE
・Billlie
・FANTASY BOYS
・Creepy Nuts
・ATBO
＜男性＞
・THE RAMPAGE
＜女性＞
・NiziU
・Young K
・TREASURE
・DAY6
・THE BOYZ
・JO1
・TOMORROW X TOGETHER
・STAYC
・THE BOYZ
・TOMORROW X TOGETHER
・TAEMIN
・TREASURE
・THE BOYZ
・TAEMIN
＜男性＞
・Stray Kids
＜女性＞
・NiziU
・TREASURE
・JUNG KOOK「Seven」
・TOMORROW X TOGETHER
・Stray Kids
・TOMORROW X TOGETHER
・Stray Kids
アジアを代表するアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる「ASEA 2024」は今回が初開催。韓国エンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」とオンラインエンターテインメント媒体「＠STAR1」が主催を務め、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主幹する。
今回イベントには、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、NiziUなど、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。MCは少女時代のユリ、2PMのテギョンが、大賞のプレゼンターはソン・スンホンとチョン・ヨビンが務める。（modelpress編集部）
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【写真】「ASEA 2024」豪華出演者一覧
◆「ASEA 2024」主な受賞一覧
◆BEST NEW ARTIST
・NCT WISH
・TWS
・ZEROBASEONE
◆ASEA HOT ICON
・Billlie
・FANTASY BOYS
◆ASEA HOT TREND
・Creepy Nuts
・ATBO
◆ASEA THE BEST STAR JAPAN
＜男性＞
・THE RAMPAGE
＜女性＞
・NiziU
◆ASEA THE BEST ROCK BARADO
・Young K
◆ASEA THE BEST HIP-HOP
・TREASURE
◆ASEA THE BEST BAND
・DAY6
◆ASEA THE BEST STAGE
・THE BOYZ
◆ASEA THE BEST STAGE JAPAN
・JO1
◆ASEA GLOBAL K-POP LEADER
・TOMORROW X TOGETHER
◆ASEA THE BEST STAR
・STAYC
◆ASEA THE BEST STAR
・THE BOYZ
◆ASEA THE BEST PERFORMANCE（group）
・TOMORROW X TOGETHER
◆ASEA THE BEST PERFORMANCE（solo）
・TAEMIN
◆ASEA THE BEST TOURING ARTIST
・TREASURE
◆ASEA THE BEST CONSEPTUAL ARTIST（group）
・THE BOYZ
◆ASEA THE BEST CONSEPTUAL ARTIST（solo）
・TAEMIN
◆ASEA THE BEST GROUP
＜男性＞
・Stray Kids
＜女性＞
・NiziU
◆ASEA PLATINUM OF THE WORLD WIDE
・TREASURE
◆ASEA SONG OF THE YEAR
・JUNG KOOK「Seven」
◆ASEA ARTIST OF THE YEAR
・TOMORROW X TOGETHER
◆ASEA ALBUM OF THE YEAR
・Stray Kids
◆ASEA THE PLATINUM
・TOMORROW X TOGETHER
◆ASEA THE GRAND PRIZE
・Stray Kids
◆「ASEA 2024」初開催
アジアを代表するアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる「ASEA 2024」は今回が初開催。韓国エンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」とオンラインエンターテインメント媒体「＠STAR1」が主催を務め、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主幹する。
今回イベントには、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、NiziUなど、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。MCは少女時代のユリ、2PMのテギョンが、大賞のプレゼンターはソン・スンホンとチョン・ヨビンが務める。（modelpress編集部）
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