１９５９年：日本プロ野球で在日韓国人の張勲（チャン・フン、日本名：張本勲）選手が初安打



１９６０年：３月１５日の不正選挙糾弾デモに参加した馬山の高校生、金朱烈（キム・ジュヨル）さんが遺体で発見され、馬山でデモ激化



１９９６年：第１５代総選挙を実施



１９９８年：中国・北京で南北次官級会談



２００１年：京畿道華城市・梅香里の住民が米軍射撃練習場の騒音被害に対する国家賠償訴訟の一審で勝訴



２０１２年：第１９代総選挙を実施



２０１２年：北朝鮮が第４回朝鮮労働党代表者会を開き、金正恩（キム・ジョンウン）氏を党第１書記に推戴



２０１９年：憲法裁判所、妊娠初期の堕胎禁止を違憲と判断