【Devil May Cry: Peak of Combat】4月11日 配信開始料金:無料(アイテム課金制)

NebulaJoyは、Android/iOS用アクション「Devil May Cry: Peak of Combat」を本日4月11日より配信する。

「Devil May Cry: Peak of Combat」は、「デビルメイクライ」シリーズの特徴であるスタイリッシュなゲームシステム、登場キャラクター、魅惑的な強敵、原作シーンを忠実に再現したスマートフォン向けアクションゲーム。CAPCOMの公式ライセンスを受け、NebulaJoyを担当している。

本作は「デビルメイクライ」シリーズならではの戦闘システムに加え、世界中のプレーヤーと競い合う「PvPモード」と、仲間と共に強大な敵へ挑む「CO-OPモード」なども搭載。そのほか、カプコン正式ライセンスのオリジナルストーリーも登場するなど、シリーズファンはもちろん、幅位広いユーザーが楽しめる内容となっている。

