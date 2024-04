【木曜日のラジオスター】著者:Fuki集英社

高校生の中川光莉(なかがわあかり)は、週に1度流れてくる木曜日の校内放送が嫌い。だって「テンポの悪い喋り」、「自演のお便り」、「オチのないトーク」、そしてあの人と声が似ているから。

本作「木曜日のラジオスター」は、「ジャンプ+」に掲載されたFuki氏の短編マンガ。校内放送を題材にした作品で、ラジオ嫌いの女の子とラジオ好きの男の子による青春物語が繰り広げられていく。

学生時代、ちょっとしたスター感覚が味わえる校内放送。好きな曲を流せることや、マイクを通して自分の声を全校に届けるのは特別な体験だ。パーソナリティの谷山は、あることをきっかけに、中川と一緒にラジオ作りを始める。夢中になってラジオ作りをしながら、中川は自分の本当の想いに気付いていく。

【あらすじ】

校内放送の下手なラジオを嫌う中川は番組のお便りBOXに「ラジオ早くやめて下さい」とリクエストを送る。ひょんなことから、その番組を手伝うことになるのだが……!?

本作はボイスドラマ化もされており、作品の世界観を動画でも楽しめる。

【【ジャンプ漫画】ラジオ嫌いな女子生徒が校内ラジオを手伝うことに!? 声に乗せて届ける、真っ直ぐな青春!『木曜日のラジオスター』完全版】

【キャスト情報】

・中川光莉:矢野優美華

・谷山/矢納匠:熊澤玄徳

・光莉の母:矢部仁美

・丸山先生:森田則昭

・男子生徒:楠戸康弘/武田慎太郎

・女子生徒:三浦雪那/赤星真衣子/一輝あやか

(敬称略)

(C)Fuki/集英社

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.