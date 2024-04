【「獣王と薬草」2巻】4月11日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「獣王と薬草」の2巻を4月11日に発売する。価格は792円。

本作は「銀狼ブラッドボーン」の原作者・艮田竜和氏によるダンジョンファンタジー×医療ドラマ。「マンガワン」、「裏サンデー」で連載されており、単行本1巻はすでに4回の重版がかかっている。

魔族の獣王・ガロンと人間の冒険者・ティナがモンスターを治療する旅を続けていくストーリーで、2巻では無数の塔が大空高くそびえ立つダンジョン「天衝の塔」が目的地となる。

【「獣王と薬草」2巻あらすじ】

翼を失った魔物の治療にガロンが挑む。

治療の旅を続ける元・獣王ガロンと人間の冒険者ティナ。

彼らの次なる目的地は、無数の塔が大空高くそびえ立つダンジョン「天衝の塔」。

飛ぶことができなくなった主モンスターを救うべく、治療を試みようとするが―――!?

