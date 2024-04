石井竜也がニューアルバム『LOST MESSAGE 〜CHAOS〜』を5月29日にリリースすることが決定した。本作は2022年9月にリリースした『LOST MESSAGE』の続編で、令和の現代に、今を生きる人々へのメッセージソングをコンパイルしたアルバム。今の時代に対する警鐘の要素も盛り込まれ、本当に大切な事、大事にしなければならないことを表現したメッセージアルバムとも言える。

『LOST MESSAGE 〜CHAOS〜』



形態:初回生産限定盤 CD+Blu-rayライブフォトブック + アザージャケット12枚封入の豪華三方背仕様品番:SRCL-12884〜12885価格:¥13,200(税込)通常盤 CD品番:SRCL-12886 価格:¥3,850(税込)・CD収録曲1.SONG OF LIGHT2.与えられた者たち3.無人裁判 feat. MICRO from HOME MADE 家族4.翼を持つ心5.涙が枯れるまで6.幸せの形7.きみがいること8.Do you love me?9.奇跡の微笑み10.ART VANDALIZE11.闇深き世を渡れ12.生きていればこそ・Blu-ray収録曲1.未来〜まだ見ぬ時代よ〜2.時は戻らない3.虚構の光4.生きてんの?5.心が曇ったら6.忘れられない7.風が囁く8.寺町花吹雪9.ひざしのいろ10.空11.砂の中の宝石12.安心の岸辺13.黒の中の赤14.Where is Heaven15.初恋のように16.恋はカカオの香り17.浪漫飛行18.雲19.夢の日よ永遠に購入特典【対象店舗/特典内容】Sony Music Shop ・・・ オリジナルメモ帳楽天ブックス ・・・ オリジナルコンパクトミラーAmazon.co.jp ・・・ メガジャケセブンネットショッピング ・・・ オリジナル巾着石井竜也応援店 ・・・ オリジナルポストカードツアー会場予約限定店 ・・・ クリアファイル