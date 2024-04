ダイニングは、福井市内で7店舗を展開している大人気居酒屋「きはちらくはち」を、2024年4月11日(木)、福井県鯖江市東鯖江に「きはちらくはち 鯖江インター店」として新たにオープンします。

福井県鯖江市「きはちらくはち 鯖江インター店」

■店舗概要

店舗名 : きはちらくはち 鯖江インター店

開店日 : 4月11日(木)

所在地 : 〒916-0041 鯖江市東鯖江二丁目813

アクセス : 北陸自動車道、鯖江インターから車で1分

営業時間 : 平日 17時00分〜深夜2時00分(フードラストオーダー深夜1時00分)

定休日 : 火曜日

席数 : 93席

「きはちらくはちといえば生つくね!」と言われるほどの名物料理、生つくね。

毎日手ごねで仕込まれる「きはちらくはち」のつくねは絶品の一言。

他にも生簀で泳ぐ新鮮な旬の魚介など、お勧めメニューが盛りだくさんの居酒屋です。

500円でビールを含むドリンク飲み放題

リーズナブルなお値段も「きはちらくはち」の大きな特徴。

19時半までに入店すると、ビールを含むドリンクが500円で1時間飲み放題に!

以降も1時間毎に500円で延長可能。

もし19時半に間に合わなくても、ご奉仕ドリンクとしてレモンサワーなどが290円の安さです。

巨大なつくねが目印!40台以上の駐車場!

3mを超える巨大つくねがお店の目印です。

北陸自動車道、鯖江インターから車で1分、駐車場は40台以上収容可能。

店内はゆったり93席、カウンター以外は全席個室です。

約40名まで利用いただける宴会場も完備。

いろんなシーンに対応できます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post つくねや魚介メニュー盛りだくさんの居酒屋!福井県鯖江市「きはちらくはち 鯖江インター店」 appeared first on Dtimes.