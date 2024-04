1本3役をこなす機能性リップトリートメント！モルティー ヒト幹細胞培養液配合「EROINA LIP TREATMENT#02」

モルティーは、累計総本数15,000本を完売したヒト幹細胞培養液配合『EROINA LIP TREATMENT#01』から2年の時を経て、待望の第2弾のヒト幹細胞培養液配合『EROINA LIP TREATMENT#02』を発売します。

2024年4月8日より、応援購入サイトMakuakeにて先行予約販売がスタートしました。

モルティー ヒト幹細胞培養液配合「EROINA LIP TREATMENT#02」

【販売期間】2024年4月8日10時〜5月7日18時まで

EROINA LIP第2弾は、応援購入サイト『Makuake(マクアケ)』で、2024年4月8日10時に先行予約販売がスタートしました。

開始後わずか49分で目標達成。

初日だけで、267%の達成率となっています。

先行予約販売だけの、特別な特典も用意しています。

EROINA LIP第1弾に続き、エイジングケア成分「ヒト幹細胞培養液」を主成分に、グロスとしての煌めき・ツヤを維持しつつ、唇の乾燥や、縦ジワ等お悩みの改善にも応えられるよう何度も試作を繰り返した第2弾が、ついに完成しました。

グロスとして塗るだけでエイジングケアが叶う革命的リップグロスです。

世界的に注目される“ヒト幹細胞培養液”を贅沢に使用した『EROINA』は、素肌の美しさ、若々しさこだわり実現した1本で3役(美容液、メイク下地、グロス)をこなす機能性リップトリートメントです。

ヒト幹細胞培養液による潤い成分の他、血色を良くするトウガラシ果実エキスのハリ成分、ダイヤモンド末のツヤ成分が、瑞々しく美しい唇を叶えます。

1本3役を担うリップトリートメントのため、日中はメイク下地、グロスとして、夜は美容液として一日中使えます。

【美容液として】乾燥を防いでうるおいを与える・唇の荒れを防ぐ・唇のキメを整える

【メイク下地として】唇のキメを整え、口紅の発色をUPさせる・縦じわを目立たなくする

【グロスとして】ぷっくりボリューミーな唇を演出・ほんのり桜色に発色しツヤと透明感のある唇に導く

主成分『ヒト幹細胞培養液』について

ヒトの脂肪由来幹細胞を培養する際に、幹細胞自身から分泌される分泌液のことです。

火傷(やけど)治療などの再生医療の研究過程で生まれました。

ヒト幹細胞培養液には500種類以上ものたんぱく質が含まれ、そのたんぱく質の中には、150種類以上のサイトカイン(細胞間情報伝達物質、成長因子等)が入っています。

これらは、細胞を活性化させたり、増殖させたりする働きを持っているため、「メスを使わない美容医療」「エイジングケアの最終兵器」などと呼ばれ注目されています。

パッケージがリニューアル!贈り物にもおすすめ

EROINA LIP TREATMENT#02は、今まで袋タイプだったパッケージと違ってBOXタイプにリニューアル。

プレゼントでの利用も多かった事からギフト利用に、より満足できるようになります。

【商品概要】

商品名 :ヒト幹細胞培養液配合『EROINA LIP TREATMENT#02』

内容量 :7g

メーカー希望小売価格:4,620円(税込)

原産国 :日本

発売元 :株式会社モルティー

