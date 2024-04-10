¤¿¤À´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¡È¤¤¤¤ÃË¡É¤òÊá¤Þ¤¨¤ë½÷¤ÎÆÃÄ§
¾ï¤ËÃËÀ¥Í¥¿¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤½÷À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤¿¤ÀÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¤¤¤ÃË¡É¤¬´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Á¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç²òÀÏ¤·¤Þ¤¹♡
¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷¤ÎÆÃÄ§¡ÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤ë
ÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ÏÃ¯¤â¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤«¡Ä¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä°ÛÀ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡£
¤·¤«¤·¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¢ö
¾ï¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
ÃËÀ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹♡
¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷¤ÎÆÃÄ§¢°¦¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë
°¦¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¤¤¤¤ÃË¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°¦¤Ë°î¤ì¤¿½÷À¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹♡
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î°¦¤Î·Á¡ª
¡Ö½÷À¤ÏÃËÀ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤ë°¦¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â°¦¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°¦¤ä¹¬¤»¤òÂ¿¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¹¬¤»¤Ê´¶¾ð¤¬¤¤¤¤ÃË¤ØÆÏ¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸þ¤³¤¦¤«¤é´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷¤ÎÆÃÄ§£¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¥À¥áÃË¡É¤¬´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ÊÑ¤ÊÃË¤Ë´ó¤êÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ»ÖÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¡ÉÛ£Ëæ¤µ¡É¤¬¤¤¤¤ÃË¤ò±ó¤¶¤±¡¢¥À¥áÃË¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÃËÀ¤Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÑ¤Ê¶î¤±°ú¤¤ÏNG¡£
ÁÇÄ¾¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÈÈà¤Î¶³¦Àþ¤ò¼è¤ÃÊ§¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷¤ÎÆÃÄ§¤Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤
¤¤¤¤ÃË¤¬¾ï¤Ë¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¹âÎæ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Ïµ¤¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¤ÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¥â¥Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤º¡¢¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Îã¤¨¤½¤ÎÃËÀ¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤ÃË¤¬Ëµ¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤º¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊ¿Åù¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¤¤¤¤ÃË¤Ï´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹♡
¤É¤¦¤»¤Ê¤é¥À¥áÃË¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤ÃË¤¬¶á¤¯¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤¤ÃË¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡ª¼«¤é·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£