スイーツのプロがおすすめする、旬のいちごスイーツとは？ 3月の人気記事ランキング

2024年3月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。2024年3月はどんな記事が人気だったのでしょうか。本稿では、3月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表!

3月は、 スイーツコンシェルジュおすすめの旬のいちごスイーツや、食通イチオシのリーズナブルで粋な町寿司、昭和レトロな喫茶店のプリンの記事などが注目を集めました。まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年3月1日〜3月31日

【10位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉銀座で1杯400円〜! 懐に優しいおでん&日本酒バー

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。

今回は、食べロググルメ著名人・山本憲資さんに、東銀座の日本酒バーを教えてもらいました。

「めっけもん」の「ペリカンパンと食べるイカ墨キノコカレー」 写真:佐藤潮

【9位】ラーメン王が実食! 原価率が高すぎる、昼限定の贅沢な麺

注目のランチスポットのおいしい情報をお届けする「ニュースなランチ」。

今回はラーメン王の小林孝充さんが、広尾にあるラーメン店をご紹介。夜は高級日本料理店という新店、気になります!

「らぁー麺 なかじま」の「神戸ビーフ麺」 写真:ジェイムス・オザワ

【8位】名店「和久傳」で料理長を務めた実力派店主による「今までにない」日本料理店が京都・上御霊神社近くにオープン

8位にランクインしたのは、おいしいモノ好きのあいだで話題になっている、ニューフェイスをレポートする「噂の新店」。

関西を代表するフードコラムニスト、門上武司さんが推薦する、京都・鞍馬口の日本料理店とは?

「徳ㇵ本也」の「椀物」 写真:福森公博

【7位】うどんにそば、パスタまで! 京都・大阪のおいしい麺10選

7位には、京都・大阪のおいしい麺10選!

メインで食べても、お酒の〆で食べてもおいしい麺料理。

関西で食べられる、一風変わった麺や食通がおすすめする麺をご紹介しました。

「おがわ」の「鴨せいろ」 写真:橋本正樹

【6位】麻布台ヒルズの新たな注目店! パンの世界大会で日本初の総合優勝を果たしたベーカリー(東京・神谷町)

そして6位には、「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介する「New Open News」がランクイン。

オープン前から話題を呼んでいたベーカリーが、麻布台ヒルズにオープンしました。世界が認めるベーカリー、要チェックです!

この春オープンした「Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店」 写真:お店から

【5位】祇園のママに聞く! 京都で「お花見弁当」を買うならこのお店

気になる5位は……

人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」。京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママのとっておきのお店とは?

今回は、桜を見ながら食べたい「お花見弁当」です。

「井政」の「茶福箱」 写真:お店から

【4位】電話番号非公開の大阪の寿司店! 超絶入りづらい店は、一度行けば通いたくなる穴場だった

そして4位には、食通が行きつけにするハイコスパな寿司店を紹介する「秘密の自腹寿司」。

大阪在住のライター・猫田しげるさんのおすすめは、電話番号非公開の謎に包まれた大阪の寿司店でした。

「鮨与志」の「金目鯛」 写真:ハリー中西

【3位】控えめに言ってうますぎる! 容赦なしに沼らせてくるレトロ喫茶の濃厚プリン

いよいよ、トップ3の発表です!



3位には、「プリン王子の愛しのプリン」がランクイン!

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンをご紹介。

今回は、渋谷にある純喫茶の名プリン。沼ります。

「喫茶サテラ」の「プリン」 写真:佐藤潮

【2位】明治創業の寿司店で粋なランチ! 日本橋で本格的な江戸前寿司を気軽に楽しみたい

2位には……

「秘密の自腹寿司」が再びランクイン!

食通の武智新平さんのおすすめは、日本橋室町にある「蛇の市 本店」。文豪も愛したという伝統の江戸前寿司とは?

粋なランチを気軽に味わえる、老舗寿司店は必見です!

名物「のの字巻き」で仕上げられた玉子巻 写真:長尾真志

【1位】スイーツのプロがおすすめ! 旬のいちごスイーツ10選

そして1位は……

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめする、 旬のいちごスイーツ10選!

旬のおいしいいちごを使った今だけのスイーツを、はなともさんが厳選して紹介してくれました。

ショートケーキからミルフィーユ、サンドイッチや大福まで盛りだくさん。いちご好きにはたまらないスイーツですよ!

「INITIAL 表参道」の「いちごづくし」 写真:お店から

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

